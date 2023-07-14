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    Бородюк определил главную проблему российского футбола

    Экс-тренер сборной России Александр Бородюк считает, что футболу в стране мешают развиваться слабые менеджеры.

    – В чем главная проблема российского футбола?

    – В управленцах. Детские и взрослые тренеры, футболисты – у нас хорошие. Но должны быть люди, которые смотрят на весь футбол в совокупности.

    Понимают, как им управлять. Это в СССР тренер был всем, решал все вопросы. Сейчас он – наемный рабочий. Профессия упростилась донельзя.

    Нужно ли для менеджеров создавать лицензии? Абсолютно. Но важнее, чтобы в футбол приходили люди, которые искренне любят футбол. Которые даже если не разбираются в нем, наберут хороший штаб сильных менеджеров.

    Важно, чтобы они любили не себя в футболе, а сам футбол. Тогда все будет у нас нормально.

    • Последним клубом Бородюка было «Торпедо».
    • В сборной России он работал с 2002 по 2012 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.07.2023 00:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1305

      SLADE2019 14 июля, 09:20

      Их - проблем, к сожалению очень много и определить главную, задача не из легких. А управленцы - это следствие, а не причина. Для Бородюка, не сочтите за высокомерие - это понять сложно.

      0
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      Рейтинг: +101919

      zigbert 14 июля, 09:12

      В идеале менеджер любящий футбол и свой клуб. У которого существует неразрывная связь с тренером, отвечающий его запросам. Без коллектива единомышленников нормальной команды не построишь. А лицензия всего лишь бумажка, клторую можно достать любыми способами.

      0
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      Рейтинг: +589

      НикКин 14 июля, 08:33

      Проблема это рфс зенит и коррупция у нас футболе

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      Рейтинг: +5977

      Дядя Серёжа 14 июля, 07:38

      Вот! Есть же люди которые всё понимают, знают что делать...... только не делают ни хрена...

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      Рейтинг: +15506

      Алексей З 14 июля, 06:33

      Общие слова.
      Скажи прямо беда в том , что власть в футболе у представителей одной карпорации связанной с одним клубом, главной задачей у которой является тащить любой ценой этот клуб к чемпионству. По своей сути они коррумпиорованные бездари , сидящие на финансовом потоке.

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      Рейтинг: +5250

      fakeid > Алексей З 14 июля, 07:20

      такие бездари, что смогли провернуть мегасделку по юри алберто. это должно войти во все учебники менеджерского искусства. тем временем, боссы одной нефтяной корпорации настолько тупые, что до сих пор закупают нонэйм-зулусов пачками, или стягивают у конкурента игрока за большие бабки, которого те взяли бесплатно. ухаха! гы-гы!

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      Рейтинг: +15506

      Алексей З > fakeid 14 июля, 09:46

      Идиот, ты "глотаешь" всё что тебе твои хозяева преподносят. Ну как же , вы процветаете, поэтому и зрителей покупаете и запросто зп ставите 2,5 ляма игроку год нигде не играющему. Ради чего спрашивается ? Да чтобы быть первыми в стране , где всё под питерскими бездарями. Для страховки , весь РФС из Газпрома , всё судейство под питерскими.
      Ты этого не видишь ?

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      fakeid > Алексей З 14 июля, 10:07

      вот ты точно не видишь, что я тебе написал, и привёл пример. давай разберём по фактам, что коринтианс обули так, как никто в истории.

      - во-первых, зенит сохранил 50% прав на алберто, которого брал за 25 лямов. говорят, там уже арабы суетятся, 40 дают. но, возможно, это утка, поэтому просто учтём, что 50% на него имеется.
      - ду кейрос, 6 лямов пока что стоит (это временно). достался бесплатно.
      - мантуан. 3 ляма за него заплатили всего-лишь.

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      Рейтинг: +5250

      fakeid > Алексей З 14 июля, 10:08

      - педро энрике. да, ему не повезло с именем, но считается вторым неймаром. в феврале стукнет 18 - переедет в питер. 50% зенит выкупил всего-лишь за 9 лямов, и в планах выкупить его полностью https://bombardir.ru/news/700819
      при том, что однажды он точно установит рекорд по стоимости игрока рпл, когда будем его перепродавать в европы, у нас он точно не задержится.
      ну и по мелочи там всякое. и так обуть мог только толковый менеджмент, а не тупой, как в спортаге.

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      Рейтинг: +15506

      Алексей З > fakeid 14 июля, 10:46

      Мудак , это что всё россияне, гордость вашей академии или просто твои сексуальные партнёры ?
      Ты тему читал , там о проблемах российского футбола , а ты длбб , кто кого и за сколько продал...Иди на Х вместе со своим юриком альберто.
      Вы редкие дятлы , за что вам платят непонятно.

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      Рейтинг: +351

      JIEGEHDA 14 июля, 03:13

      Главная проблема России это футбол
      А главная проблема футбола это Россия .
      Не благодарите

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      Рейтинг: +2728

      serglider 14 июля, 00:49

      Аааа... Дефективные менеджеры! Они появляются там где еще, что-то работает и приносит деньги, пусть и небольшие... После чего вам вешают лапшу, что вы все делали не правильно и не так и вам продемонстрируют как надо и как потом все будет все замечательно тип-топ))) После чего "умельцы" окончательно все разваливают, отжимают все что только можно, оставляют после себя руины и... уходят в даль)))

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      Рейтинг: +9850

      САДЫЧОК 14 июля, 00:44

      Главная проблема-Дураки , ну и дороги.

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