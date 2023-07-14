Бородюк определил главную проблему российского футбола

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк считает, что футболу в стране мешают развиваться слабые менеджеры.

– В чем главная проблема российского футбола?

– В управленцах. Детские и взрослые тренеры, футболисты – у нас хорошие. Но должны быть люди, которые смотрят на весь футбол в совокупности.

Понимают, как им управлять. Это в СССР тренер был всем, решал все вопросы. Сейчас он – наемный рабочий. Профессия упростилась донельзя.

Нужно ли для менеджеров создавать лицензии? Абсолютно. Но важнее, чтобы в футбол приходили люди, которые искренне любят футбол. Которые даже если не разбираются в нем, наберут хороший штаб сильных менеджеров.

Важно, чтобы они любили не себя в футболе, а сам футбол. Тогда все будет у нас нормально.