Бородюк определил главную проблему российского футбола

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк считает, что футболу в стране мешают развиваться слабые менеджеры.
– В чем главная проблема российского футбола?
– В управленцах. Детские и взрослые тренеры, футболисты – у нас хорошие. Но должны быть люди, которые смотрят на весь футбол в совокупности.
Понимают, как им управлять. Это в СССР тренер был всем, решал все вопросы. Сейчас он – наемный рабочий. Профессия упростилась донельзя.
Нужно ли для менеджеров создавать лицензии? Абсолютно. Но важнее, чтобы в футбол приходили люди, которые искренне любят футбол. Которые даже если не разбираются в нем, наберут хороший штаб сильных менеджеров.
Важно, чтобы они любили не себя в футболе, а сам футбол. Тогда все будет у нас нормально.
- Последним клубом Бородюка было «Торпедо».
- В сборной России он работал с 2002 по 2012 год.
Источник: «Матч ТВ»