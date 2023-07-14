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Бородюк определил главную проблему российского футбола

14 июля 2023, 00:31
7

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк считает, что футболу в стране мешают развиваться слабые менеджеры.

– В чем главная проблема российского футбола?

– В управленцах. Детские и взрослые тренеры, футболисты – у нас хорошие. Но должны быть люди, которые смотрят на весь футбол в совокупности.

Понимают, как им управлять. Это в СССР тренер был всем, решал все вопросы. Сейчас он – наемный рабочий. Профессия упростилась донельзя.

Нужно ли для менеджеров создавать лицензии? Абсолютно. Но важнее, чтобы в футбол приходили люди, которые искренне любят футбол. Которые даже если не разбираются в нем, наберут хороший штаб сильных менеджеров.

Важно, чтобы они любили не себя в футболе, а сам футбол. Тогда все будет у нас нормально.

  • Последним клубом Бородюка было «Торпедо».
  • В сборной России он работал с 2002 по 2012 год.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бородюк Александр
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1689284677
Главная проблема-Дураки , ну и дороги.
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serglider
1689284940
Аааа... Дефективные менеджеры! Они появляются там где еще, что-то работает и приносит деньги, пусть и небольшие... После чего вам вешают лапшу, что вы все делали не правильно и не так и вам продемонстрируют как надо и как потом все будет все замечательно тип-топ))) После чего "умельцы" окончательно все разваливают, отжимают все что только можно, оставляют после себя руины и... уходят в даль)))
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JIEGEHDA
1689293593
Главная проблема России это футбол А главная проблема футбола это Россия . Не благодарите
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Дядя Серёжа
1689309490
Вот! Есть же люди которые всё понимают, знают что делать...... только не делают ни хрена...
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НикКин
1689312830
Проблема это рфс зенит и коррупция у нас футболе
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zigbert
1689315124
В идеале менеджер любящий футбол и свой клуб. У которого существует неразрывная связь с тренером, отвечающий его запросам. Без коллектива единомышленников нормальной команды не построишь. А лицензия всего лишь бумажка, клторую можно достать любыми способами.
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SLADE2019
1689315635
Их - проблем, к сожалению очень много и определить главную, задача не из легких. А управленцы - это следствие, а не причина. Для Бородюка, не сочтите за высокомерие - это понять сложно.
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