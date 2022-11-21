Бородюк: «Сложилось впечатление, что в сборной России не все понимают, куда они приезжают»

Надо меньше тратить на Малкомых,Клаудиньёв,а вкладывать в своих
Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.
- 20 ноября россияне сыграли вничью с Узбекистаном – 0:0.
- 17 ноября команда не смогла победить Таджикистан (0:0).
«Хорошо, что сборная России сыграла две товарищеские игры. Важно, что сейчас имеем возможность играть.
Может быть, в повседневной жизни все ребята сами по себе хорошие. Но они должны понимать, что их оценивают на футбольном поле.
Если говорить об игре с Узбекистаном, то есть очень много футболистов, которые не дотягивают до среднего европейского уровня. Из этих двух матчей сложилось впечатление, что они ещe не до конца понимают, куда приезжают.
Приезжают-то они в сборную страны! Надеюсь, что в следующих матчах наша команда постарается сыграть на результат, заодно порадует всех болельщиков.
Понимаю, что товарищеские матчи, но все ждут победного результата», – заявил Бородюк.
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