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    Бородюк: «Сложилось впечатление, что в сборной России не все понимают, куда они приезжают»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.

    • 20 ноября россияне сыграли вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября команда не смогла победить Таджикистан (0:0).

    «Хорошо, что сборная России сыграла две товарищеские игры. Важно, что сейчас имеем возможность играть.

    Может быть, в повседневной жизни все ребята сами по себе хорошие. Но они должны понимать, что их оценивают на футбольном поле.

    Если говорить об игре с Узбекистаном, то есть очень много футболистов, которые не дотягивают до среднего европейского уровня. Из этих двух матчей сложилось впечатление, что они ещe не до конца понимают, куда приезжают.

    Приезжают-то они в сборную страны! Надеюсь, что в следующих матчах наша команда постарается сыграть на результат, заодно порадует всех болельщиков.

    Понимаю, что товарищеские матчи, но все ждут победного результата», – заявил Бородюк.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1538

      jek718875 51 минуту назад

      Надо меньше тратить на Малкомых,Клаудиньёв,а вкладывать в своих

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      Рейтинг: +16550

      Fusballer 2 часа назад

      Я тоже не понимаю, зачем они собираются, вроде как тренируются, а потом такое г. получается. Матчи не смотрел, но представляю это "зрелище". Товарищеские матчи сборной давно не смотрю, ибо как правило сплошное уныние. В официальных матчах, пусть и с плохой игрой, хотя бы какой-то результат может быть. А здесь - ни того, ни другого.

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