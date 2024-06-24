Бородюк: «Чем иностранные тренеры помогут российскому футболу, если они не играли, выучились по компьютеру и получили лицензии?»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк призвал клубы РПЛ давать работу отечественным тренерам.

«Я ничего не имею против иностранцев. Работал с Диком Адвокатом – замечательный человек и тренер. Он очень многое сделал для «Зенита» и российского футбола. То же самое можно сказать о Хиддинке. Самое главное, что они сами были футболистами. Если к нам приезжают такие тренеры – хорошо.

Но к нам приезжали тренеры из Евросоюза, потом делегация из Германии, потом – из Испании. А большинство их этих тренеров вообще в футбол не играли. Видимо, выучились по компьютеру и получили лицензии. Но что они могут привнести для развития нашего футбола? Это актуальный вопрос. То же самое сейчас с сербами.

Я ещe понимаю, если бы мы играли в еврокубках, на международной арене – в таком случае есть смысл в приглашении крутых специалистов из-за рубежа. В сегодняшней ситуации предпочтение надо отдавать российским тренерам», – сказал Бородюк.