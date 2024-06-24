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    • Бородюк: «Чем иностранные тренеры помогут российскому футболу, если они не играли, выучились по компьютеру и получили лицензии?»

    Бородюк: «Чем иностранные тренеры помогут российскому футболу, если они не играли, выучились по компьютеру и получили лицензии?»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк призвал клубы РПЛ давать работу отечественным тренерам.

    «Я ничего не имею против иностранцев. Работал с Диком Адвокатом – замечательный человек и тренер. Он очень многое сделал для «Зенита» и российского футбола. То же самое можно сказать о Хиддинке. Самое главное, что они сами были футболистами. Если к нам приезжают такие тренеры – хорошо.

    Но к нам приезжали тренеры из Евросоюза, потом делегация из Германии, потом – из Испании. А большинство их этих тренеров вообще в футбол не играли. Видимо, выучились по компьютеру и получили лицензии. Но что они могут привнести для развития нашего футбола? Это актуальный вопрос. То же самое сейчас с сербами.

    Я ещe понимаю, если бы мы играли в еврокубках, на международной арене – в таком случае есть смысл в приглашении крутых специалистов из-за рубежа. В сегодняшней ситуации предпочтение надо отдавать российским тренерам», – сказал Бородюк.

    • Бородюк тренирует с 2001 года.
    • Он был в штабе сборной России в 2002-2012 годах.
    • Бородюк без работы с 2022 года, когда покинул «Торпедо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1719211725
    Туп, как пробка)
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    Gwynbleidd
    1719212351
    А кто из сербских специалистов выучился по компьютеру и не играл? Николич, который кучу всего по выигрывал как тренер и в РПЛ в частности или Станкович, который тоже уже был 4 раза чемпионом, как тренер и был ключевым игроком самого сильного интера последних 20 лет?
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