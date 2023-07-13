Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бородюк назвал трагедией распад СССР: «У меня в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. Мог купить 12 квартир, но все сгорело»

Бородюк назвал трагедией распад СССР: «У меня в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. Мог купить 12 квартир, но все сгорело»

13 июля 2023, 18:56
9

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, как пережил распад СССР.

– Вы как‑то сказали про себя: «Я человек из СССР». Что вам нравилось, а что нет в Советском союзе?

– Я спортивный человек, поэтому говорил так о себе именно в контексте спорта. Простой пример: Олимпиада в Сеуле, 1988 год – 55 золотых медалей! Какие великие спортсмены выступали тогда. Это была спортивная держава номер один в мире. А сколько было золотых на последних играх сейчас? 15-20?

В СССР мне нравилась великолепная футбольная система: как работали тренеры, какие турниры проводились – «Кожаный мяч», «Переправа». Какой футбол был в целом! «Динамо» (Тбилиси) – это был один стиль игры, «Арарат» – другой, «Динамо» (Киев) – третий. По сути, каждая эта команда была как сборная сейчас. Такой уровень футбола.

С точки зрения жизни, наверное, не хватало каких‑то изысканных продуктов питания, одежды. Зато люди теплее друг к другу относились. Куда ни придешь – везде рады. В тот же Вильнюс приезжали играть с «Жальгирисом» – и никаких проблем. А сейчас что творится?

Но надо понимать, что мы были молодыми, смотрели на это чуть иначе. Если брать нынешнее время, посмотрите, какие у нас машины, продукты, какая жизнь теперь. А такого города, как Москва, в Европе сейчас точно нет. Ни одного.

– Чем для вас был развал СССР?

– Трагедией. Жили все вместе, дружно – и вдруг такое.

Многие люди потеряли все свои сбережения. У меня после семи лет в «Динамо» в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. На них тогда можно было 12 квартир купить. Но все сгорело после развала.

Когда все случилось, я в Германии играл. Просил президента клуба отпустить домой – хотел снять деньги, вложить куда‑то, что‑то купить. Объяснял президенту, что такое советская Сберкасса: «У меня там деньги пропадают!»

Они были на мое имя записаны, снять их мог только я. В Германии не понимали: «Деньги же в банке. Куда они денутся?» В итоге не отпустили. Смог вернуться только зимой, когда уже было поздно.

Очень много людей тогда, которым было за 30, потеряли все. Думали, что заработали на всю жизнь, а оказалось, что – ничего нет. Когда вернулся, купил на деньги, заработанные за семь лет, мешок картошки на рынке.

Но это трагедия не только для меня, а для всех людей моего поколения – кому сейчас за 60.

Еще по теме:
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Экс-тренер сборной России выступил против возвращения Шварца в «Динамо» 3
Экс-тренер сборной России отреагировал на подозрения ван дер Ваарта 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бородюк Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды
1689267385
В СССР был крутой футбол, ни чего не скажешь, во многом в произошедшем виновата партноменклатура... Впрочем, договорняки и тогда играли, к примеру, в "Спартаке", про это Бубнов рассказал...
Ответить
alex1951
1689270782
Приезжай ,палатку выделим ,суповую кухню,тишина ,погода-природа....и не плачь....)
Ответить
Persona_non_Grata
1689273820
"В Германии не понимали: «Деньги же в банке. Куда они денутся?» В итоге не отпустили" - Делаем вывод, в Германии даже допустить не могли того беспредела, которое может совершить государство над своими гражданами, но увы это как то вполне допустимо для нашей "цивилизации", как и жульническая приватизация и прочее (((
Ответить
Главные новости
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
3
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
11
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
15
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Все новости
Все новости
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
2
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
15
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
26
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
10
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
19
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+