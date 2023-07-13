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    • Бородюк назвал трагедией распад СССР: «У меня в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. Мог купить 12 квартир, но все сгорело»

    Бородюк назвал трагедией распад СССР: «У меня в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. Мог купить 12 квартир, но все сгорело»

    Экс-тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, как пережил распад СССР.

    – Вы как‑то сказали про себя: «Я человек из СССР». Что вам нравилось, а что нет в Советском союзе?

    – Я спортивный человек, поэтому говорил так о себе именно в контексте спорта. Простой пример: Олимпиада в Сеуле, 1988 год – 55 золотых медалей! Какие великие спортсмены выступали тогда. Это была спортивная держава номер один в мире. А сколько было золотых на последних играх сейчас? 15-20?

    В СССР мне нравилась великолепная футбольная система: как работали тренеры, какие турниры проводились – «Кожаный мяч», «Переправа». Какой футбол был в целом! «Динамо» (Тбилиси) – это был один стиль игры, «Арарат» – другой, «Динамо» (Киев) – третий. По сути, каждая эта команда была как сборная сейчас. Такой уровень футбола.

    С точки зрения жизни, наверное, не хватало каких‑то изысканных продуктов питания, одежды. Зато люди теплее друг к другу относились. Куда ни придешь – везде рады. В тот же Вильнюс приезжали играть с «Жальгирисом» – и никаких проблем. А сейчас что творится?

    Но надо понимать, что мы были молодыми, смотрели на это чуть иначе. Если брать нынешнее время, посмотрите, какие у нас машины, продукты, какая жизнь теперь. А такого города, как Москва, в Европе сейчас точно нет. Ни одного.

    – Чем для вас был развал СССР?

    – Трагедией. Жили все вместе, дружно – и вдруг такое.

    Многие люди потеряли все свои сбережения. У меня после семи лет в «Динамо» в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. На них тогда можно было 12 квартир купить. Но все сгорело после развала.

    Когда все случилось, я в Германии играл. Просил президента клуба отпустить домой – хотел снять деньги, вложить куда‑то, что‑то купить. Объяснял президенту, что такое советская Сберкасса: «У меня там деньги пропадают!»

    Они были на мое имя записаны, снять их мог только я. В Германии не понимали: «Деньги же в банке. Куда они денутся?» В итоге не отпустили. Смог вернуться только зимой, когда уже было поздно.

    Очень много людей тогда, которым было за 30, потеряли все. Думали, что заработали на всю жизнь, а оказалось, что – ничего нет. Когда вернулся, купил на деньги, заработанные за семь лет, мешок картошки на рынке.

    Но это трагедия не только для меня, а для всех людей моего поколения – кому сейчас за 60.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11710

      alex1951 11 минут назад

      Приезжай ,палатку выделим ,суповую кухню,тишина ,погода-природа....и не плачь....)

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      Рейтинг: +68

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      В СССР был крутой футбол, ни чего не скажешь, во многом в произошедшем виновата партноменклатура... Впрочем, договорняки и тогда играли, к примеру, в "Спартаке", про это Бубнов рассказал...

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > Пингвины Антарктиды 58 минут назад

      виновата партноменклатура.====путин сказал --во всем виноваты большевики, и лично Ленин. Это они придумали Украину.

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy 1 час назад

      Олимпиада в Сеуле, 1988 год – 55 золотых медалей! .... А сколько было золотых на последних играх сейчас? 15-20?=====
      Ваще не в тему.В Сеуле выступала сборная СССР , где собрали таланты из 15 республик, а на последних играх сейчас15-20 ---это только Россия. Без других 14 стран бывшего СССР ..А там у них свои олимпийские чемпионы.

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      Рейтинг: +56302

      MaxRnD > Odnazhdy 1 час назад

      Михалыч, тебя там в колючках, среди верблюжьих лепёх, конкретно пучит

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > MaxRnD 1 час назад

      Шо нечево ответить по существу ?
      Тогда свободен...
      Почему такие герои бродят здесь? Когда Россия в опасности.НАТО хотит захватить Россию и её богатства. А такие MaxRnD болтаются здесь без дела.Министерство обороны ( военкоматы) плохо работают.

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      Рейтинг: +236

      Айболид > Odnazhdy 34 минуты назад

      А ты с другой "органикой" совместим при прикапывании в чернозём ?

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > Айболид 28 минут назад

      Айболид шо ты сделал с Бармалеюшкой ? Его тут уже неделю нетути.Соседи сказывают шо ты там крутился последнее время...
      Ответишь ежели чего по всей строгости закона.

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      Рейтинг: +18322

      Barmaleushka > Odnazhdy 21 минуту назад

      Соседи сказывают что ты прикупил для себя модный чёрный пакет .

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > Barmaleushka 17 минут назад

      Жив курилка ))) Шо ж ты не сказал шо айболид это твой другой аккаунт...Вводишь в заблуждение всех. Нехорошо это.Ой нехорошо.

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy 1 час назад

      Но это трагедия не только для меня, а для всех людей моего поколения – кому сейчас за 60.====120 тысяч рублей мало кто тогда имел. Даже тогда футболёры миллионерами были по сравнению с простыми трудящимися
      Тут щас иличкадр подойдет --подтвердит.Ему за 60

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      Рейтинг: +19098

      ilichkadr > Odnazhdy 47 минут назад

      Однозначно подтверждаю!

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > ilichkadr 34 минуты назад

      Я знал шо ты за справедливость.

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      Рейтинг: +19098

      ilichkadr > Odnazhdy 8 минут назад

      Так воспитан.

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > ilichkadr 6 минут назад

      Гыыы Рожден в СССР.

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      Рейтинг: +11710

      alex1951 > Odnazhdy 6 минут назад

      Выпьем с горя ,за будущую радость.....
      Хотя нажиратся это гадость...

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