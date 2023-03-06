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    Какой вы футболист?

    Бородюк: «Это не Fan ID, а «Фан уйди». Футбол – для болельщиков»

    Экс-тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался против Fan ID

    «Я был на «Динамо» — «Крылья Советов»: на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч. Я не понимаю, для чего нужен Fan ID.

    Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры. Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе — есть?

    Футбол — для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы — в том числе после работы — вместе с семьями и радоваться. Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», — сказал Бородюк.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 6 марта, 15:25

      Я прихожу смотреть футбол, а не на горе фанатов.
      На fan id кучу ложил, не умру.

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