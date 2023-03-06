Бородюк: «Это не Fan ID, а «Фан уйди». Футбол – для болельщиков»

Экс-тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался против Fan ID

«Я был на «Динамо» — «Крылья Советов»: на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч. Я не понимаю, для чего нужен Fan ID.

Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры. Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе — есть?

Футбол — для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы — в том числе после работы — вместе с семьями и радоваться. Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», — сказал Бородюк.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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