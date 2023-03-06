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  • Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

6 марта 2023, 13:23
46

В РПЛ прошел первый тур весенней части сезона. И сопровождался он общим внедрением Fan ID на стадионах чемпионата России. Это привело к резкому ухудшению посещаемости стадионов.

Сколько фанатов пришли на стадионы в первом весеннем туре РПЛ

Тут данные, взятые из поста на сайте Sports.ru.

Пятница, 3 марта:

«Факел»«Химки», Воронеж, 19:00 по мск – 10321. Худшая для «Факела» в плане посещаемости в РПЛ.

Суббота, 4 марта:

«Спартак»«Урал», Москва, 14:00 по мск – 4500 болельщиков. Худший результат для «Спартака» с 2004-го.

«Зенит»«Пари НН», Санкт-Петербург, 16:30 по мск – 19705. Рядом с матчем мелькала такая новость:

«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID

«Ахмат»«Оренбург», Грозный, 16:30 по мск – 4100.

«Ростов»«Локомотив», Ростов-на-Дону, 19:30 по мск – 4907.

Воскресенье, 5 марта:

«Динамо»«Крылья Советов», Москва, 14:00 по мск – 4943.

«Краснодар»«Торпедо», Краснодар, 16:30 по мск – 7965.

«Сочи» – ЦСКА, Сочи, 19:30 по мск – 4419.

Клубы и игроки недовольны – всех беспокоит низкая посещаемость

За день до возобновления сезона РПЛ автор Sports.ru Ярослав Сусов выпустил пост, посвященный влиянию Fan ID на российский футбол – там о деньгах, организации и внедрении системы (полный текст тут). Сусов сделал отдельную главу о недовольстве клубов. И вот комментарий источника из одного топ-клуба РПЛ:

«Мы не знаем, почему участь продвижения карты болельщика – на плечах клубов, ведь оператор внедрения карты – Минцифры. Теперь мы должны продавать не только билеты, но и карту болельщика. Мы разделяем эту участь, все делаем и информируем фанатов. Мы максимально открыты, готовы оказать любую поддержку, интегрировать рекламу в матчи Кубка. Но проект пошел бы гораздо легче, если бы была поддержка со стороны Минспорта, Минцифры, РФС и РПЛ с точки зрения рекламных кампаний. Мы в одной лодке, но пока не видим шагов с их стороны. Всем как будто пофиг. Мы пришли к маркетингу 90-х годов: аудио, листовки, фасады. Все извращаются как могут».

А вот реакция на Fan ID со стороны игроков и медиаперсон:

  • Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко сказал: «Если Fan ID мешает, значит надо думать, как по-другому на это ответить. Футболисты играют для болельщиков, если их ходит меньше, то надо разговаривать, общаться, приходить к какому-то знаменателю, но у нас, повторюсь, таких рычагов нет. Обидно и жалко, потому что люди должны ходить на футбол»;
  • Николай Комличенко – на вопрос «Fan ID – убийца футбола?»: «Ну, не футбола, а антуража. Разница огромная, когда на матче 5000 или 25 000 человек. Для нас 12-й игрок очень важен»;
  • Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в своем телеграм-канале написал: «Это то, что здесь в Петербурге уже называют «бывший вираж». Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом фанайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке. И у меня в голове не укладывается мысль, что вираж может стать бывшим. Fan ID пришел как неизбежность, отмене он не подлежит – так звучали ответы на все претензии»;
  • Георгий Джикия – на вопрос о выходе из ситуации с плохой посещаемостью фанатов из-за Fan ID: «Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет? На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит?»

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Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит ЦСКА Сочи Локомотив Ростов Урал Нижний Новгород Факел Химки Краснодар Ахмат Торпедо Оренбург Динамо Крылья Советов
Комментарии (46)
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IVANRUS777
1678098982
Потому что в России власть не слуги народа, а народ слуги у власти.Поэтому для обычных людей мало что делается, если только свободу ограничить лишний раз чем либо и выдать это, как "заботу", но истинные цели понятны и прописаны в самом законе о фануйди-это безопасность власти. Не нужны им сплочённые группы молодых ребят, за которыми нужно всегда присматривать. Реалии таковы к сожалению.
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vikingus
1678100238
Только в России в угоду одного человека можно переписать Конституцию, и в это же время не обращать внимание на мнение тысячи людей касательно третьестепенного закона
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NewLife
1678105547
Начиная со следующего тура, искусственный шум надо включать не только на играх чумазых, но и в кабинете Дюкова и во всех властных кабинетах и комитетах, которые так навредили российским болельщикам и футболу.
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aurora5858
1678107093
Поясните мне в чем проблема получить FAN ? Шпана и отморозки против? На стадион с детьми сходить не возможно семье. В Англии проблему решили с бандитами приятно смотреть на трибуны .. А в России металлические решетки не удерживают ,молодежь калечит друг друга . ТЯ за жесткие меры контроля .
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gennadiy
1678107762
А у нас что нибудь умное или полезное в стране за послнднее время сделали?
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SPACE TRUCKIN
1678107905
футбольное фан движение - это сплочённая организованная сила...и эту силу просто хотят расчленить и поставить под контроль...разделяй и влавствуй...
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Juic
1678108251
Ох, какая борьба за право безнаказанно вести себя на стадионе как животные!))) Технически скорее всего иные решения сделать билеты персональными сталкиваются с проблемами хранения персональных данных, а так бы можно было СНИЛС или номер паспорта привязывать. Но принципиального отторжения не понимаю. Чем не угодил FanID? Тем что поможет отсечь негодяев от трибун? Правда без системы распознавания лиц тоже толку не много - но как это мешает оформить и ходить?
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Spirit_78
1678114801
Поэтому нужно обязательно прийти на кубковый матч Зенит - Динамо (желательно как можно ближе к виражу) и зарядить, как в последний раз, чтобы чётко всем показать контраст - что такое футбол без фан-уйди. Я вот давненько не болел активно, по-фанатски, но ради этого дела подучу репертуар, родившийся в последние пару-тройку лет и выложусь по-максимуму.
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GoLenaStop
1678137694
Всё это хрень собачья, от лукавого, от воров и бизнес-мудаков. Захотелось мне пойти на матч, экспромтом, - куплю билет и иду. Если меня не пустят - пошлю их ХХХ. А, потом все стадионы и клубы сами загнутся от безденежья.. Никакая реклама и Фуфлобеты не спасут. А, командам - играть надо честно, а не сливать матчи.
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BRO_football
1678271206
Скажите спасибо болельщикам типа ультрас и прочим быдло-фанатам, которым на стадионе очень важно напиться, поджечь файеры и стулья, кинуть с трибуны банан или бутылку, подраться с другими болельщиками и полицейскими. Вспомните, какие скандалы предвещали введение Fan ID. Фанаты против произвола правоохранительных органов! Это было в конце 2021 года, после матча ЦСКА - Зенит. Фанаты ведь думали, что им можно беспределить на стадионе как угодно, но с этим не согласилась полиция и стала их задерживать. Не сидится фанатам спокойно на стадионе. Теперь пусть наслаждаются футболом с Fan ID.
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