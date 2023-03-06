Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

В РПЛ прошел первый тур весенней части сезона. И сопровождался он общим внедрением Fan ID на стадионах чемпионата России. Это привело к резкому ухудшению посещаемости стадионов.

Сколько фанатов пришли на стадионы в первом весеннем туре РПЛ

Тут данные, взятые из поста на сайте Sports.ru.

Пятница, 3 марта:

• «Факел» – «Химки», Воронеж, 19:00 по мск – 10321. Худшая для «Факела» в плане посещаемости в РПЛ.

Суббота, 4 марта:

• «Спартак» – «Урал», Москва, 14:00 по мск – 4500 болельщиков. Худший результат для «Спартака» с 2004-го.

• «Зенит» – «Пари НН», Санкт-Петербург, 16:30 по мск – 19705. Рядом с матчем мелькала такая новость:

«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID

• «Ахмат» – «Оренбург», Грозный, 16:30 по мск – 4100.

• «Ростов» – «Локомотив», Ростов-на-Дону, 19:30 по мск – 4907.

Воскресенье, 5 марта:

• «Динамо» – «Крылья Советов», Москва, 14:00 по мск – 4943.

• «Краснодар» – «Торпедо», Краснодар, 16:30 по мск – 7965.

• «Сочи» – ЦСКА, Сочи, 19:30 по мск – 4419.

Клубы и игроки недовольны – всех беспокоит низкая посещаемость

За день до возобновления сезона РПЛ автор Sports.ru Ярослав Сусов выпустил пост, посвященный влиянию Fan ID на российский футбол – там о деньгах, организации и внедрении системы (полный текст тут). Сусов сделал отдельную главу о недовольстве клубов. И вот комментарий источника из одного топ-клуба РПЛ:

«Мы не знаем, почему участь продвижения карты болельщика – на плечах клубов, ведь оператор внедрения карты – Минцифры. Теперь мы должны продавать не только билеты, но и карту болельщика. Мы разделяем эту участь, все делаем и информируем фанатов. Мы максимально открыты, готовы оказать любую поддержку, интегрировать рекламу в матчи Кубка. Но проект пошел бы гораздо легче, если бы была поддержка со стороны Минспорта, Минцифры, РФС и РПЛ с точки зрения рекламных кампаний. Мы в одной лодке, но пока не видим шагов с их стороны. Всем как будто пофиг. Мы пришли к маркетингу 90-х годов: аудио, листовки, фасады. Все извращаются как могут».

А вот реакция на Fan ID со стороны игроков и медиаперсон:

Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко сказал: «Если Fan ID мешает, значит надо думать, как по-другому на это ответить. Футболисты играют для болельщиков, если их ходит меньше, то надо разговаривать, общаться, приходить к какому-то знаменателю, но у нас, повторюсь, таких рычагов нет. Обидно и жалко, потому что люди должны ходить на футбол»;

Николай Комличенко – на вопрос «Fan ID – убийца футбола?»: «Ну, не футбола, а антуража. Разница огромная, когда на матче 5000 или 25 000 человек. Для нас 12-й игрок очень важен»;

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в своем телеграм-канале написал: «Это то, что здесь в Петербурге уже называют «бывший вираж». Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом фанайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке. И у меня в голове не укладывается мысль, что вираж может стать бывшим. Fan ID пришел как неизбежность, отмене он не подлежит – так звучали ответы на все претензии»;

Георгий Джикия – на вопрос о выходе из ситуации с плохой посещаемостью фанатов из-за Fan ID: «Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет? На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит?»

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Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Спартака»