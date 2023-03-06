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    Какой вы футболист?

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

    В РПЛ прошел первый тур весенней части сезона. И сопровождался он общим внедрением Fan ID на стадионах чемпионата России. Это привело к резкому ухудшению посещаемости стадионов.

    Сколько фанатов пришли на стадионы в первом весеннем туре РПЛ

    Тут данные, взятые из поста на сайте Sports.ru.

    Пятница, 3 марта:

    «Факел»«Химки», Воронеж, 19:00 по мск – 10321. Худшая для «Факела» в плане посещаемости в РПЛ.

    Суббота, 4 марта:

    «Спартак»«Урал», Москва, 14:00 по мск – 4500 болельщиков. Худший результат для «Спартака» с 2004-го.

    «Зенит»«Пари НН», Санкт-Петербург, 16:30 по мск – 19705. Рядом с матчем мелькала такая новость:

    «Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID

    «Ахмат»«Оренбург», Грозный, 16:30 по мск – 4100.

    «Ростов»«Локомотив», Ростов-на-Дону, 19:30 по мск – 4907.

    Воскресенье, 5 марта:

    «Динамо»«Крылья Советов», Москва, 14:00 по мск – 4943.

    «Краснодар»«Торпедо», Краснодар, 16:30 по мск – 7965.

    «Сочи» – ЦСКА, Сочи, 19:30 по мск – 4419.

    Клубы и игроки недовольны – всех беспокоит низкая посещаемость

    За день до возобновления сезона РПЛ автор Sports.ru Ярослав Сусов выпустил пост, посвященный влиянию Fan ID на российский футбол – там о деньгах, организации и внедрении системы (полный текст тут). Сусов сделал отдельную главу о недовольстве клубов. И вот комментарий источника из одного топ-клуба РПЛ:

    «Мы не знаем, почему участь продвижения карты болельщика – на плечах клубов, ведь оператор внедрения карты – Минцифры. Теперь мы должны продавать не только билеты, но и карту болельщика. Мы разделяем эту участь, все делаем и информируем фанатов. Мы максимально открыты, готовы оказать любую поддержку, интегрировать рекламу в матчи Кубка. Но проект пошел бы гораздо легче, если бы была поддержка со стороны Минспорта, Минцифры, РФС и РПЛ с точки зрения рекламных кампаний. Мы в одной лодке, но пока не видим шагов с их стороны. Всем как будто пофиг. Мы пришли к маркетингу 90-х годов: аудио, листовки, фасады. Все извращаются как могут».

    А вот реакция на Fan ID со стороны игроков и медиаперсон:

    • Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко сказал: «Если Fan ID мешает, значит надо думать, как по-другому на это ответить. Футболисты играют для болельщиков, если их ходит меньше, то надо разговаривать, общаться, приходить к какому-то знаменателю, но у нас, повторюсь, таких рычагов нет. Обидно и жалко, потому что люди должны ходить на футбол»;
    • Николай Комличенко – на вопрос «Fan ID – убийца футбола?»: «Ну, не футбола, а антуража. Разница огромная, когда на матче 5000 или 25 000 человек. Для нас 12-й игрок очень важен»;
    • Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в своем телеграм-канале написал: «Это то, что здесь в Петербурге уже называют «бывший вираж». Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом фанайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке. И у меня в голове не укладывается мысль, что вираж может стать бывшим. Fan ID пришел как неизбежность, отмене он не подлежит – так звучали ответы на все претензии»;
    • Георгий Джикия – на вопрос о выходе из ситуации с плохой посещаемостью фанатов из-за Fan ID: «Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет? На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит?»

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    Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    06.03.2023 13:23
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 8 марта, 13:26

      Скажите спасибо болельщикам типа ультрас и прочим быдло-фанатам, которым на стадионе очень важно напиться, поджечь файеры и стулья, кинуть с трибуны банан или бутылку, подраться с другими болельщиками и полицейскими.
      Вспомните, какие скандалы предвещали введение Fan ID. Фанаты против произвола правоохранительных органов! Это было в конце 2021 года, после матча ЦСКА - Зенит. Фанаты ведь думали, что им можно беспределить на стадионе как угодно, но с этим не согласилась полиция и стала их задерживать.
      Не сидится фанатам спокойно на стадионе. Теперь пусть наслаждаются футболом с Fan ID.

      2
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 7 марта, 13:37

      Неужели? За то в думе всем всё по уху.....им плевать на народ

      0
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 7 марта, 00:21

      Всё это хрень собачья, от лукавого, от воров и бизнес-мудаков.
      Захотелось мне пойти на матч, экспромтом, - куплю билет и иду.
      Если меня не пустят - пошлю их ХХХ.
      А, потом все стадионы и клубы сами загнутся от безденежья..
      Никакая реклама и Фуфлобеты не спасут.
      А, командам - играть надо честно, а не сливать матчи.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 6 марта, 18:00

      Поэтому нужно обязательно прийти на кубковый матч Зенит - Динамо (желательно как можно ближе к виражу) и зарядить, как в последний раз, чтобы чётко всем показать контраст - что такое футбол без фан-уйди. Я вот давненько не болел активно, по-фанатски, но ради этого дела подучу репертуар, родившийся в последние пару-тройку лет и выложусь по-максимуму.

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      Рейтинг: +653

      bratskij 6 марта, 17:54

      В жопу этот FanID.

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      Рейтинг: +3050

      fakeid 6 марта, 17:33

      ещё раз говорю: проект принят против конкретно двух клубов. фратрия и вираж никогда не были друзьями нынешней власти, и то, что доносилось с трибун в адрес власти — естественно, не могло понравится этой самой власти. им похеру на оренбурги и уралы, с их кучкой фанатов — им нужно придушить зенит и спартак. чтобы в один клик забанить неугодного фаната, а также тех, кто стоял рядом. разбираться не будут. жёны, дети, бабушки, семьи, безопасность — вы реально верите в этот бред, которым они пытаются оправдать внедрение fan id? это тупо борьба с ультрас, и именно эти цели они преследуют. скоты, сволочи, упыри. равно как и те проплаченные, которые тут ниже в комментах пытаются оправдать фан ид. мифических бандитов тут выставляют, как аргумент.

      3
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      Рейтинг: +3050

      fakeid > fakeid 6 марта, 17:37

      сдохните, проплаченные cцyки

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      ...
      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > fakeid 6 марта, 17:45

      Все что сейчас пишут о том что нужно пересмотреть закон или отменить это полная туфта. Чтобы они пошли на попятную.. Да неее.. Им проще устроить провокацию с участием упомянутых тобой фанатов и тогда все заиграет новыми красками.. И скептиков поубавится. И сторонников сразу прибавится. Все по старым чертежам.

      3
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > fakeid 6 марта, 17:51

      Во всяком случае, в Питере губеров частенько вираж пинал, и по делу. За Москву ничего сказать не могу, не следил. Но звучит вполне правдоподобно, с учётом того, что другие виды спорта никак это не коснулось.

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      Рейтинг: +3050

      fakeid > fakeid 6 марта, 18:45

      я вот даже не сомневаюсь, что появится реклама с каким-нить скотом, вроде безрукова, который будет трясти картой fan id и приговаривать, как же хорошо теперь стало, как безопасно теперь ходить на матчи, ну и так далее. вы всё поняли и так.

      2
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      Рейтинг: +457

      Great Tartaria > fakeid 6 марта, 21:31

      что то не помню, чтобы эти фанаты вывешивали баннеры или кричали против пенсионной реформы........наоборот, имперские флаги в угоду властям

      2
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 6 марта, 17:17

      Вот уж действительно ситуация, из мухи сделали слона!)))
      Наскоро состряпанный текст статьи, пытается объяснить убогость или ненужность построение системы безопасности в многолюдных местах. Да и за исключением некоторых комментариев - реакция прочитавших не содержит аргументированных обвинений фан ай ди, - виноваты все, кроме меня.
      Комментарий источника из одного топ-клуба РПЛ аргументированно объяснил отсутствие болельщиков, и задал правильный вопрос - а что сделали инициаторы этого закона для его внедрения? Пустили все на самотек и фантазии "любителей футбола".
      Если коротко о комментариях, то можно сказать одно - смешались в кучу, фантазии и действительность.

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      Рейтинг: +200

      Juic 6 марта, 16:10

      Ох, какая борьба за право безнаказанно вести себя на стадионе как животные!))) Технически скорее всего иные решения сделать билеты персональными сталкиваются с проблемами хранения персональных данных, а так бы можно было СНИЛС или номер паспорта привязывать. Но принципиального отторжения не понимаю. Чем не угодил FanID? Тем что поможет отсечь негодяев от трибун? Правда без системы распознавания лиц тоже толку не много - но как это мешает оформить и ходить?

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      Рейтинг: +593

      klimovich > Juic 6 марта, 16:26

      Меня больше всего бесит, что не могу позвать знакомых, которым пофиг на футбол, на игру. Раньше купил билеты и все. Диалог выглядел так: "- Не хочешь на футбол? - Да я не интересуюсь же вообще. - Там прикольно. Ну и просто пообщаемся. Вот и билет уже есть. - Ну ок, почему бы нет?" А теперь это будет выглядеть так: "- Не хочешь на футбол? - Да я не интересуюсь же вообще. - Там прикольно. Ну и просто пообщаемся. Только тебе надо сначала оформить в МФЦ фан айди и потом самому по нему купить билет. - Да ну его нафиг получать там че-то, ходить куда-то, региться где-то, давай лучше в баре по пинте пропустим?" Вот и вся разница.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > klimovich 6 марта, 17:15

      Пардоньте а что есть - пинта?)))

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > klimovich 6 марта, 17:18

      Ты вообще читал о том как оформляется ID?

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      Рейтинг: +1529

      zarsm > Juic 6 марта, 18:41

      Иди в театр, друг

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      Рейтинг: +1450

      GreyDM > Napaleon Banapart 7 марта, 00:51

      В Английских пабах пиво подают пинтами, это чуть меньше 0,6 литра.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > GreyDM 7 марта, 10:07

      Дружище спасибо я в курсе что это мера. Посыл был в том что нет у нас этой меры обьема. Или так статуснее. Почему не кружку? Выпил пинту заправил галлон проехал столько то миль...

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      Рейтинг: +1450

      GreyDM > Napaleon Banapart 8 марта, 18:52

      )))

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 6 марта, 16:05

      футбольное фан движение - это сплочённая организованная сила...и эту силу просто хотят расчленить и поставить под контроль...разделяй и влавствуй...

      5
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > SPACE TRUCKIN 6 марта, 17:26

      Она и так давно под контролем. Укронацисты тебе в пример.
      Здесь же, на мой взгляд, пытаются более плотно контролировать ситуацию. На границах не спокойно, в воздухе пахнет порохом......

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN > ivany4 6 марта, 20:17

      весь движ с фан а. д. начался еще до т.н. сво...и причём здесь укронацисты? чем меньше в стране каких либо обьединений людей - тем лучше для власти...граница...неспокойно...порох...соловьиный помёт...

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > SPACE TRUCKIN 6 марта, 21:45

      Это не движ. Это попытка трусов продолжать совершать правонарушения и уходить от ответственности. Движ должен быть умным и не мешать остальным.Если ты за Спартак с 77 года, то должен помнить 78, 79 когда "движ" встал на ноги. Когда с последних рядов летел серпантин, в виде кассовых лент. А чтоб дальше летели, туда либо камни, либо болванки заправляли. Пошли на стадион, сидели ближе к поляне, 2 ряд. Я уж не помню с кем играл Спартак. Но когда он забил, вскочили, радовались. И полетел серпантин. И не стало одного друга. Болванкой по темечку и вместо тридцатника, пришлось хоронить.
      Любое объединение должно быть под контролем, желательно умных руководителей. Дурное быстро прилипает, но долго отмывается.

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      ivany4 > SPACE TRUCKIN 6 марта, 21:50

      А насчет границ, пороха и т.д.
      При чем тут Соловьев, когда сегодня в Курске люди от бомб гибнут. А завтра на стадионах будут взрывать твоих родных и друзей. Или ты считаешь, что наши действия не верны?

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN > ivany4 7 марта, 08:22

      отчасти согласен с тобой- определенный контроль нужен - только для этого не обязателен фан а.д. - как всегда - спустили сверху указ,а разгребать это всё клубам.Бестолковость и непрофессионализм - это нормально?

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      ivany4 > SPACE TRUCKIN 7 марта, 11:50

      Да никто ничего не спускал.
      Помнишь как давили на РФС за бардак во время матчей. Петарды, фаеры, скандирование матом, остановки игр от дыма, и вишенка на торте - в ноябре держали болельщиков 2 часа на секторе. Полиция отказалась работать на матчах. В регламенте написано, что выше описанное запрещено, а стадионы это не выполняют и приходится вмешиваться полиции. Вот РФС и разработал такую штуку, со ссылкой на ЧМ. А теперь ищут крайних. В России сейчас всё переводят в цифру - паспорта, пенсии, снился, птс и даже платежки за жкх. Время такое видио.

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      Рейтинг: +448

      gennadiy 6 марта, 16:02

      А у нас что нибудь умное или полезное в стране за послнднее время сделали?

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