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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID

    «Зенит» занимается увеличением посещаемости домашних игр за счет сотрудников бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

    Людей сгоняют на футбол из-за отказа фанатов оформлять Fan ID, сообщает «Север.Реалии» (издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

    Спорткомитет города еще в декабре требовал, чтобы работники спортивных школ оформляли «паспорт болельщика».

    Задача стояла, чтобы не менее 90 процентов сотрудников получили Fan ID.

    «Пришло официальное письмо руководству. Оформить паспорта требовали 90% работников. У нас до сих пор нет этого количества, и нам покоя не дают.

    У нас уже уборщиц, гардеробщиц заставляют. Каждую пятницу мы отчитываемся, сколько паспортов прибавилось», – рассказал анонимный начальник спортивного направления одной из спортшкол Санкт-Петербурга.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 11:45
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +27

      vikingus 4 марта, 16:15

      Нет покоя е...нутым. А если серьезно, кто-то в нашей власти работает на продвижение "новой нормальности", идеи которой идут от глобальных структур

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      Рейтинг: +463

      Ill Ich 4 марта, 15:02

      "Людей сгоняют на футбол" из уст иноагента звучит как-то зловеще. Видимо, за колючую проволоку и под дулом автомата.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 13:59

      кстати, бюджетников можно будет вычислить по отсутствию атрибутики. вряд ли клубы будут раздавать им шарфы. а у операторов, скорее всего, стоит задача крупно не показывать трибуны, только общую массу издалека, чтобы изобразить видимость посещения. будут показывать только отдельные кучки людей с атрибутикой, как сейчас на спартаке.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 4 марта, 13:48

      Тем кто забыл напомню что при введении фан ид обнулили черные списки тех кого не допускали на стадион после какого то негатива , криминала. Зашибись картина. Нормальные болельщики , в том числе с детьми, не хотят оформлять фан ид, криминал которого раньше не допускали оформил и теперь ходит. Отряд борьбы со здравым смыслом. Помноженный на бюджетников которые любят большой теннис. Точнее пенис. В части их зарплат. ежемесячно.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 13:14

      Решается просто: "раскассировать" персонал Газпрома, если не оформят эту демократическую карточку.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 13:09

      даже на том же вчерашнем факеле было 10 тыщ. сколько из них леваком, не по своей воле, пришли, как бюджетники - хер его знает. очевидно только, что сгоняли, чтобы красиво отчитаться наверх. с этого тура фан ид распространяется на все стадионы, и им нужно показать заказчику красивые цифры. не только количество оформивших - но и сколько реально пришло. и так сегодня-завтра будут делать везде. и в следующих турах тоже. но вечно нагонять народ против их воли они не смогут, поэтому в апреле-мае мы сможем наблюдать удивительную картину, что в холодный март на стадионах было куда больше людей. парадокс.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > fakeid 4 марта, 13:14

      И что самое интересное глядя на всю эту бредятину fanid отменять не будут.

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      Рейтинг: +11398

      "supermax" > fakeid 4 марта, 13:26

      очень похоже на правду

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > fakeid 4 марта, 13:44

      Грустно. Раньше так на баскетболе было, нагоняли зрителей чтобы зал не пустовал. Солдат, студентов мчсников и других не свободных людей. То что это дошло до футбола, и что это происходит после пандемии когда 2 года играли на пустых стадионах это очень плохо.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > R_a_i_n 4 марта, 13:47

      для меня показателем стало следующее. неделю назад узнал, что в нашей психбольнице (ну есть у нас такая в районе, я в ней не состою, есличо), оказывается, есть пункт для оформления fan id. возникает вопрос. точнее - вопросов больше нет. так что в цифры, которыми тут периодически отчитываются, как количество оформивших fan id бьёт все рекорды - больше не верю. и до этого не верил, когда узнал, что бюджетников насильно заставляют оформлять. думаю, реальные цифры тех, кто сам захотел оформить, в разы меньше, чем в отчётах минспорта, или кого там.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > fakeid 4 марта, 14:00

      Ну уж кому, а тебе надо обязательно в ней(больнице для психов) состоять подходишь по всем параметрам

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > fakeid 4 марта, 19:54

      успокойся, такой херней будет только зенит заниматься.

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      Рейтинг: +743

      Азбука 4 марта, 13:05

      На днях собираюсь оформлять эту хрень. Со мной ещё будет иностранный гражданин, что возможно добавит трэша. Если дело выгорит, то посмотрю, какие там бюджетники обживают фанатский сектор.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Азбука 4 марта, 13:08

      Штрейкбрехер !!!

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      Рейтинг: +743

      Азбука > Persona_non_Grata 4 марта, 13:14

      Я не фанат, а простой кузмич. Мне всякие около футбольные дела не интересны.

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 4 марта, 12:52

      Вот так вот, сначала ввели анти болельщицкую хрень, а теперь не знают что и делать. Небось ещё и доплачивать будут чтобы приходили на футбол. В этом весь "наш футбол" и вся "наша дума", которые принимают одно идиотское решение за другим. Надеюсь все стадионы будут пустые, пусть выхлёбывают клоуны

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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 4 марта, 12:49

      Раньше бюджетников только на выборы гоняли, дабы Едру и верховному рейтинги повысить. Теперь отечественная "элита" ещё и посещаемость своей любимой команды с их помощью накручивает. Прогресс налицо.

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      Рейтинг: +764

      Болотоход 4 марта, 12:35

      И бледноголубых паника! Занервничали))) Пару клонов тока вылезло.Остальные зашухирились!!!!

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