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  • «Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID

«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID

4 марта 2023, 11:45
15

«Зенит» занимается увеличением посещаемости домашних игр за счет сотрудников бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

Людей сгоняют на футбол из-за отказа фанатов оформлять Fan ID, сообщает «Север.Реалии» (издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Спорткомитет города еще в декабре требовал, чтобы работники спортивных школ оформляли «паспорт болельщика».

Задача стояла, чтобы не менее 90 процентов сотрудников получили Fan ID.

«Пришло официальное письмо руководству. Оформить паспорта требовали 90% работников. У нас до сих пор нет этого количества, и нам покоя не дают.

У нас уже уборщиц, гардеробщиц заставляют. Каждую пятницу мы отчитываемся, сколько паспортов прибавилось», – рассказал анонимный начальник спортивного направления одной из спортшкол Санкт-Петербурга.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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Persona_non_Grata
1677920674
А гречку с сосисками будут раздавать ??? )))
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Ziklop
1677920798
чинушам главное цифрами отчитаться, уроды и подонки, так везде у них, не дело сделать, а картинку в инете нарисовать фальшивую!
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"supermax"
1677920919
угарная хрень...такое комментировать - только портить
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"supermax"
1677922311
прикольно, что б о м ж и сразу кинулись визжать про посещаемость открывашки хотя новость то вроде про зенит,что-то чувствуют за собой что ли))...и да...на открывашке вряд ли будет много народу потому как бойкот фан айди продолжается, идиотики
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Viper for CSKA
1677923350
Раньше бюджетников только на выборы гоняли, дабы Едру и верховному рейтинги повысить. Теперь отечественная "элита" ещё и посещаемость своей любимой команды с их помощью накручивает. Прогресс налицо.
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GoldPlayFIFARus9
1677923546
Вот так вот, сначала ввели анти болельщицкую хрень, а теперь не знают что и делать. Небось ещё и доплачивать будут чтобы приходили на футбол. В этом весь "наш футбол" и вся "наша дума", которые принимают одно идиотское решение за другим. Надеюсь все стадионы будут пустые, пусть выхлёбывают клоуны
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NewLife
1677924850
Решается просто: "раскассировать" персонал Газпрома, если не оформят эту демократическую карточку.
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Красногорск_Фан
1677926924
Тем кто забыл напомню что при введении фан ид обнулили черные списки тех кого не допускали на стадион после какого то негатива , криминала. Зашибись картина. Нормальные болельщики , в том числе с детьми, не хотят оформлять фан ид, криминал которого раньше не допускали оформил и теперь ходит. Отряд борьбы со здравым смыслом. Помноженный на бюджетников которые любят большой теннис. Точнее пенис. В части их зарплат. ежемесячно.
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Ill Ich
1677931327
"Людей сгоняют на футбол" из уст иноагента звучит как-то зловеще. Видимо, за колючую проволоку и под дулом автомата.
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vikingus
1677935704
Нет покоя е...нутым. А если серьезно, кто-то в нашей власти работает на продвижение "новой нормальности", идеи которой идут от глобальных структур
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