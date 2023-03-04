«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID

«Зенит» занимается увеличением посещаемости домашних игр за счет сотрудников бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

Людей сгоняют на футбол из-за отказа фанатов оформлять Fan ID, сообщает «Север.Реалии» (издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Спорткомитет города еще в декабре требовал, чтобы работники спортивных школ оформляли «паспорт болельщика».

Задача стояла, чтобы не менее 90 процентов сотрудников получили Fan ID.

«Пришло официальное письмо руководству. Оформить паспорта требовали 90% работников. У нас до сих пор нет этого количества, и нам покоя не дают.

У нас уже уборщиц, гардеробщиц заставляют. Каждую пятницу мы отчитываемся, сколько паспортов прибавилось», – рассказал анонимный начальник спортивного направления одной из спортшкол Санкт-Петербурга.

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