Бывший тренер сборной России будет работать в академии «Локомотива»

Александр Бородюк назначен на должность старшего тренера академии «Лококмотива».
«Мне очень приятно, что «Локомотив», за который я выступал и брал с ним Кубок страны, обратил внимание на мою кандидатуру в качестве старшего тренера академии. Пришло время передать весь свой опыт талантливому поколению тренеров, многие из которых только начинают карьеру, а также молодым воспитанникам академии.
Из переговоров, предшествующих назначению, я окончательно убедился в серьезности и амбициозности Департамента развития молодежного футбола, который ставит перед собой самые высокие цели по воспитанию и подготовке футболистов для основной команды. Вместе постараемся реализовать поставленные задачи руководством», – сказал Бородюк.
- Бородюк имеет тренерскую лицензию PRO-UEFA.
- В 2006 году был исполняющим обязанности главного тренера сборной России.
- Позднее 61-летний специалист работал помощником Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в национальной команде.
- Последним местом работы Бородюка было «Торпедо». Он был главным тренером черно-белых с марта 2021-го по август 2022 года.
Источник: официальный сайт «Локомотива»