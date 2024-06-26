Бывший тренер сборной России будет работать в академии «Локомотива»

Александр Бородюк назначен на должность старшего тренера академии «Лококмотива».

«Мне очень приятно, что «Локомотив», за который я выступал и брал с ним Кубок страны, обратил внимание на мою кандидатуру в качестве старшего тренера академии. Пришло время передать весь свой опыт талантливому поколению тренеров, многие из которых только начинают карьеру, а также молодым воспитанникам академии.

Из переговоров, предшествующих назначению, я окончательно убедился в серьезности и амбициозности Департамента развития молодежного футбола, который ставит перед собой самые высокие цели по воспитанию и подготовке футболистов для основной команды. Вместе постараемся реализовать поставленные задачи руководством», – сказал Бородюк.