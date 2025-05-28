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  • Бородюк оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Бородюк оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Сегодня, 22:22

Александр Бородюк отреагировал на продолжение сотрудничества между «Спартаком» и Деяном Станковичем.

  • Спартаковцы финишировали на 4-м месте в РПЛ.
  • Клуб продлил контракт с сербским тренером до 2027 года.

«Спартак» еще на год продлил контракт с Деяном Станковичем. Как вы думаете, это верное решение после четвертого места в РПЛ и невыигрыша Кубка России?

– Это прежде всего решение руководства. Продлили Станковича – он футбольный человек, пожелаем ему удачи.

Я уже много раз говорил: если управленцы, которые работают в клубе, назначают одного, другого тренера, то они также должны нести ответственность.

Посмотрите. У нас во многих клубах за 2-3 года меняется по 5 тренеров. Вспомните «Спартак». Сколько там тренеров поменялось. Поэтому с управленцев тоже должен быть спрос.

Если они подписывают иностранного тренера, который в своей жизни ничего не выигрывал и никогда не играл в футбол, то спрашивайте у них, по каким критериям они его пригласили. Они должны вместе с тренером отвечать за процесс.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Бородюк Александр Станкович Деян
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