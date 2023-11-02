Бородюк согласен с требованиями Мостового к тренерам

Александр Бородюк высказался о критике Александра Мостового в адрес некоторых тренеров.

По мнению экс-спартаковца, тренировать должны только люди с футбольным прошлым.

«Согласен. Прежде чем стать тренером, ты должен пройти раздевалку. За спиной должна быть игровая практика.

Необязательно на топ-уровне – может быть достаточно даже Второй лиги. Это действительно важно. Если ты играл в футбол, то имеешь определeнное понимание.

А у нас сейчас другая тенденция: если ты хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать.

Я согласен с Александром Мостовым, считающим, что у тренера должна быть за спиной игровая практика», – заявил Бородюк.