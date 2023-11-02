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    Бородюк согласен с требованиями Мостового к тренерам

    Александр Бородюк высказался о критике Александра Мостового в адрес некоторых тренеров.

    По мнению экс-спартаковца, тренировать должны только люди с футбольным прошлым.

    «Согласен. Прежде чем стать тренером, ты должен пройти раздевалку. За спиной должна быть игровая практика.

    Необязательно на топ-уровне – может быть достаточно даже Второй лиги. Это действительно важно. Если ты играл в футбол, то имеешь определeнное понимание.

    А у нас сейчас другая тенденция: если ты хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать.

    Я согласен с Александром Мостовым, считающим, что у тренера должна быть за спиной игровая практика», – заявил Бородюк.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2023 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 11:11

      А я думаю, что срамтак должен тренировать продавец шавермы.
      :)))

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