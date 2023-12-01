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    • Бородюк назвал две команды, которые будут до последнего бороться с «Зенитом» за титул в РПЛ

    Бородюк назвал две команды, которые будут до последнего бороться с «Зенитом» за титул в РПЛ

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что интрига в борьбе за звание чемпиона страны сохранится до самого конца.

    «На мой взгляд, уровень конкуренции в нынешнем чемпионате останется высоким. Полагаю, что «Краснодар» и «Динамо» до последнего будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. Дисквалификация Кордобы? Многие говорят, что «Зенит» – чемпион текущего сезона, но футбол всt покажет. Да, по подбору исполнителей и другим футбольным компонентам петербуржцы являются фаворитом, но, повторюсь, южане и бело-голубые способны до самого финиша конкурировать с подопечными Сергея Семака», – сказал Бородюк.

    • После 16-го тура РПЛ «Зенит» вышел в лидеры с 33 очками.
    • У «Краснодара» на счету 32 очка, у «Динамо» – 28.

    Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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    Источник: RT

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    01.12.2023 10:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20766

      NewLife 22 часа назад

      Хоть я и спартаковский болельщик, но объективно оценивая качество игры ведущих клубов, считаю, что чемпионом в этом году будет Динамо !!

      0
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      Рейтинг: +2774

      моэм 1 декабря, 14:32

      Смешно....кастрированный бык , хватающийся руками за место где что то было и получивший по рогам от аутсайдера.... и Динамо , где лидер нападения собрался "свалить" зимой .

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      Рейтинг: +17

      Николай-Колесниченко-vkon > моэм 2 часа назад

      По-моему ты не только от самых кастрированный Но у тебя и мозги кастрированные

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