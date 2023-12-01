Бородюк назвал две команды, которые будут до последнего бороться с «Зенитом» за титул в РПЛ

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что интрига в борьбе за звание чемпиона страны сохранится до самого конца.

«На мой взгляд, уровень конкуренции в нынешнем чемпионате останется высоким. Полагаю, что «Краснодар» и «Динамо» до последнего будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. Дисквалификация Кордобы? Многие говорят, что «Зенит» – чемпион текущего сезона, но футбол всt покажет. Да, по подбору исполнителей и другим футбольным компонентам петербуржцы являются фаворитом, но, повторюсь, южане и бело-голубые способны до самого финиша конкурировать с подопечными Сергея Семака», – сказал Бородюк.

После 16-го тура РПЛ «Зенит» вышел в лидеры с 33 очками.

У «Краснодара» на счету 32 очка, у «Динамо» – 28.

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