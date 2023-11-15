Бородюк ответил, что может спасти Пиняева от регресса

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался об уровне российских игроков и конкретно Сергея Пиняева из «Локомотива».

«Рано говорить про какого-то отдельно взятого игрока, который выделялся бы на фоне других, нет такого. Звезды у нас в футболе вообще пока я особо не вижу. Есть хорошие футболисты, а есть средние. Надо подождать второго круга, там будут решающие матчи.

Вообще, во все времена выделялись нападающие, которые умели забивать голы. Но выделить пока кого-то тяжело. Может, это связано с отсутствием международных игр, которые выделяли всегда футболистов. У нас есть пять-шесть человек хорошего уровня, но им нужна стабильность, чтобы на что-то претендовать. Но было много талантливых футболистов.

В прошлом году хвалили все Пиняева, а что с ним в этом сезоне? Он уже не показывает такой яркий футбол. Всe зависит конкретно от футболиста, сможет ли он себя проявить на долгие годы и выделяться на фоне других. А то у нас говорят, что звезда появилась, а потом смотришь, а игрока нигде не видно. Чтобы стать звездой, нужно пять-шесть лет отыграть на стабильно высоком уровне. Можно назвать уже состоявшимся игроком на фоне других Александра Головина.

С чем связан спад Пиняева? Это вопрос к нему. Он должен на тренировках больше всех работать. Здесь только трудолюбие поможет. В СССР были игроки, которые раза в два лучше по таланту, и тоже пропадали. Поэтому талант – одно, а трудолюбие – другое. Повторюсь, на данный момент можно выделить только Головина. Он стабильно играет, выходит в составе и проявляет себя на высоком уровне», – сказал Бородюк.

19-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у него 15 матчей, гол, 3 ассиста.

В детстве Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?