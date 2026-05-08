Пиняев, которому предрекли конец карьеры во Второй лиге, ездит на «Майбахе» с личным водителем

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов рассказал о знакомстве с форвардом «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

– Ты выпускник академии «Чертаново» и играл в одной команде с Сергеем Пиняевым. Поддерживаете связь?

– В последний раз с ним переписывались в 2024-м, когда я только пришел в 2DROTS. Мы снимали челлендж «Сфоткайся с наибольшим количеством профессиональных футболистов». Списались тогда с Сережей и договорились увидеться. Мы тогда с ребятами приехали на грязном уставшем китайском каршеринге, а Сережа в этот момент вышел из своего «Майбаха» с водителем. Сфоткался с нами и пошел на восстановление.

Из моего года «Чертаново» не так много ребят заиграли на уровне РПЛ. В основном – в ФНЛ. С кем-то поддерживаем общение, можем увидеться даже.