«Хотите увидеть игру – включайте PlayStation»: Бородюк ответил критикам сборной России

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на победу национальной команды над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

«Хотел бы поздравить ребят, молодцы! Старались, 2:0 выиграли — на мой взгляд, сейчас это самое главное. Все довольны. Те, кто хотят ещe игру увидеть — пусть PlayStation включают и там смотрят. Ещe раз хочу поздравить ребят с домашней победой.

Нужно продолжать играть на результат и выигрывать. Как только станут постоянно выигрывать и относиться так серьeзно к каждому матчу, будет вырабатываться менталитет победителя, уверенность и психология, что приведeт к стабильности в игре. Сейчас для сборной это самое главное», — сказал Бородюк.