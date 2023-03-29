Быстров назвал единственное светлое пятно сборной России в матче с Ираком

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров недоволен товарищеским матчем команды против Ирака (2:0).

«Сборная Ирака наверняка нас просматривала. Они знали, что нужно прессинговать, в первом тайме у них идеально получалось. До перерыва наши играли ужасно. Кроме светлого пятна в лице Сергея Пиняева, пары действий Ивана Облякова и Руслана Литвинова больше и вспомнить нечего. Командной игры не было. Тренер, наверное, сказал выходить низом из обороны. Но вы же осознаете, что уже третий или четвертый раз вас накрыли у своей штрафной. Можно же что-то изменить!

Три наших опорника — Даниил Фомин, Даниил Глебов, Даниил Пруцев — не могли сделать обычный треугольник в середине поля, выйти за счет паса. Если таких матчей не будет, как тренерскому штабу понимать, кто с кем может играть и кто как реагирует на стрессовые ситуации? Сергей Песьяков показал, что когда тяжело, он ошибается. Это тоже пища для размышления тренеру вратарей», – сказал Быстров.