Быстров нашел поводы для критики сборной России после победного матча с Ираком

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от товарищеского матча команды с Ираком (2:0).

«Атмосфера более-менее живая – 23 тысячи, тепло, хорошо, ровный газон. Для болельщиков все условия созданы. Развлекухи много, еда есть, детей можно отдать в специальные комнаты. Давно не играли дома, но, как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось.

Все футболисты из разных клубов – взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу. Кто в лес, кто по дрова. Хотели выходить через пас, для этого поставили Сергея Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать», – сказал Быстров.