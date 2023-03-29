Быстров нашел поводы для критики сборной России после победного матча с Ираком

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от товарищеского матча команды с Ираком (2:0).
«Атмосфера более-менее живая – 23 тысячи, тепло, хорошо, ровный газон. Для болельщиков все условия созданы. Развлекухи много, еда есть, детей можно отдать в специальные комнаты. Давно не играли дома, но, как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось.
Все футболисты из разных клубов – взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу. Кто в лес, кто по дрова. Хотели выходить через пас, для этого поставили Сергея Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать», – сказал Быстров.
- Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
- Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- Дата следующего матча России неизвестна.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»