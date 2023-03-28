«Перейдет в «МЮ» и будет разрывать АПЛ»: игрок Ирака – о футболисте сборной России

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид похвалил нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Сергей Пиняев — лучший футболист сборной России. Он очень хорош, топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера.

Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед»? Ничего себе! Тогда понятно, почему он так хорошо играет. Думаю, со временем он перейдет туда и будет разрывать АПЛ», — заявил Рашид.