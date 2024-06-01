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    Бородюк назвал самый футбольный город России

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил сезона «Факела».

    «Главное открытие сезона РПЛ?

    Возможно, многих удивлю, назвав воронежский «Факел». Понятно, что 11-е место не повод для этого. Но, глядя, как до последнего бьется команда, как радуется забитым голам и с какими счастливыми улыбками покидает поле после побед, сам получаешь истинное удовольствие. Как и армия местных болельщиков, влюбленных в свою команду.

    И сегодня Воронеж – самый футбольный город страны. У каких-то клубов есть роскошные арены, у кого-то большие деньги. А у «Факела» есть самые преданные, влюбленные в него болельщики», – сказал Бородюк.

    • «Факел» только по итогам последнего тура сохранил место в РПЛ.
    • Следующий сезон будет для воронежцев 3-м в РПЛ подряд.
    • Он стартует 20 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2024 00:22
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    Комментарии (11)
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    СпорЦмен
    1717190959
    Да на Факел, ходит народу больше, чем на срамтак. Где здесь vvm1964, чтобы сказать, что я не прав?
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    Алексей З
    1717207873
    Очень спорное утверждение. Почему не Краснодар, например ? Смотреть игру Факела , то ещё испытание. Жителям Воронежа или пойти больше некуда , или просто отсутствует элементарный футбольный вкус. Никого не хочу обидеть , просто взгляд со стороны.
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    Vratarь
    1717237603
    Наконец-то, дождались, и мы, истинные поклонники Футбола. Спасибо, мастер! А то забили все, затоптали радость от Игры, свели всё к "мудрости" мест, чехарды переходов, "преданности" ромбикам-шарикам, рисункам-схемам и ТТД. Страсть и радость в глазах от футбола, чудо игры, как действа - вот, что дарят нам такие команды, как "Факел". Редко, но остались ещё.
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    Исмо
    1717253684
    Какой нахрень, Воронеж, Краснодар?Динамо Ставрополь играет в дивизионе Б(этопоследняялига), второй лиги, приезжайте просмотрите, сколько людей ходит, какая футбольная атмосфера!!!
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