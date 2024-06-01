Бородюк назвал самый футбольный город России

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил сезона «Факела».

«Главное открытие сезона РПЛ?

Возможно, многих удивлю, назвав воронежский «Факел». Понятно, что 11-е место не повод для этого. Но, глядя, как до последнего бьется команда, как радуется забитым голам и с какими счастливыми улыбками покидает поле после побед, сам получаешь истинное удовольствие. Как и армия местных болельщиков, влюбленных в свою команду.

И сегодня Воронеж – самый футбольный город страны. У каких-то клубов есть роскошные арены, у кого-то большие деньги. А у «Факела» есть самые преданные, влюбленные в него болельщики», – сказал Бородюк.