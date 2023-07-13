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    • Бородюк: «У Тедеско нет личностного стержня – он поступил как непрофессионал и непорядочный человек»

    Бородюк: «У Тедеско нет личностного стержня – он поступил как непрофессионал и непорядочный человек»

    Экс-тренер сборной России Александр Бородюк раскритиковал Доменико Тедеско.

    • Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
    • Сейчас он работает в сборной Бельгии.

    – Тедеско после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Как вам?

    – Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь.

    А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек. У Тедеско нет личностного стержня.

    Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в «Спартаке». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным».

    Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +757

      FCSpartakM 33 секунды назад

      Эм, как раз-таки это и есть стержень, когда человек высказывает свое мнение. Оно может не совпадать с любым другим. А по логике Бородюка, человек должен иметь мнение схожее с мнением места, где ему платят.

      0
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      Рейтинг: +11710

      alex1951 15 минут назад

      Тэ и Дэско ( Тedesco),сволочь и нехороший человек...
      Лежачих не бьют..а он взял и отпиз.......со счетом 0:3 наших малышей!
      На бочку с порохом его...

      0
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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > alex1951 11 минут назад

      «Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
      Йо-хо-хо, и бутылка рому!
      Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
      Йо-хо-хо, и бутылка рому!»

      0
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      Рейтинг: +19098

      ilichkadr 17 минут назад

      Бородюк прав. Был Тедеско гавнюком, им и остался.

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      Рейтинг: +470

      timon2401 18 минут назад

      Человек высказал своё мнение. Что в этом предосудительного??

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      Рейтинг: +15463

      Алексей З 24 минуты назад

      А у тебя есть личностный стержень ?
      Так озвуч своё отношение к СВО.
      К многочисленным невинным жертвам , к разрушенным городам, к экологическим катастрофам.
      Давай , великий и порядочный тренер, скажи своё отношение.

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      Рейтинг: +4952

      Эном айс 25 минут назад

      Но тогда бы он не стал тренером Бельгии.

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