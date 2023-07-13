Бородюк: «У Тедеско нет личностного стержня – он поступил как непрофессионал и непорядочный человек»

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк раскритиковал Доменико Тедеско.
- Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
- Сейчас он работает в сборной Бельгии.
– Тедеско после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Как вам?
– Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь.
А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек. У Тедеско нет личностного стержня.
Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в «Спартаке». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным».
Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство.
Источник: «Матч ТВ»