Бородюк: «У Тедеско нет личностного стержня – он поступил как непрофессионал и непорядочный человек»

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк раскритиковал Доменико Тедеско.

Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

Сейчас он работает в сборной Бельгии.

– Тедеско после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Как вам?

– Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь.

А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек. У Тедеско нет личностного стержня.

Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в «Спартаке». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным».

Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство.