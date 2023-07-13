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  • Бородюк: «У Тедеско нет личностного стержня – он поступил как непрофессионал и непорядочный человек»

Бородюк: «У Тедеско нет личностного стержня – он поступил как непрофессионал и непорядочный человек»

13 июля 2023, 20:20
12

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк раскритиковал Доменико Тедеско.

  • Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
  • Сейчас он работает в сборной Бельгии.

– Тедеско после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Как вам?

– Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь.

А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек. У Тедеско нет личностного стержня.

Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в «Спартаке». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным».

Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бородюк Александр Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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Эном айс
1689270020
Но тогда бы он не стал тренером Бельгии.
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timon2401
1689270406
Человек высказал своё мнение. Что в этом предосудительного??
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ilichkadr
1689270510
Бородюк прав. Был Тедеско гавнюком, им и остался.
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alex1951
1689270585
Тэ и Дэско ( Тedesco),сволочь и нехороший человек... Лежачих не бьют..а он взял и отпиз.......со счетом 0:3 наших малышей! На бочку с порохом его...
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FCSpartakM
1689271509
Эм, как раз-таки это и есть стержень, когда человек высказывает свое мнение. Оно может не совпадать с любым другим. А по логике Бородюка, человек должен иметь мнение схожее с мнением места, где ему платят.
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erybov1965
1689274802
Если ты не идеал,то хотя бы надо помнить добро и добром отвечать.Помимо добра,еще не мало денег платили.За "бугром",без которого некоторые наши граждане жить не могут,правду и свое настоящее мнение высказывать не безопасно.
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