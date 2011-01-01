Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло»

Да сто процентов надавили. Обычно не ждут два дня после решения, чтобы его поддержать, да и вообще текст абсолютно неискренне выглядит, сколько ещё раз можно слово "решение" повторить.
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, возглавляющий «Лейпциг», поддержал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
УЕФА в том числе исключил из Лиги Европы «Спартак», который должен был сыграть в 1/8 финала с «Лейпцигом».
Я поддерживаю это решение [отстранить «Спартак»]. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение. Оставить национальные ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неправильным решением.
Я знаю парней – игроков и персонал. Мы все еще дружим, и мне очень жаль, что так вышло. Но это единственно правильное решение», – сказал Тедеско.
- Первый матч с «Лейпцигом» должен был пройти 10 марта в Германии.
- Ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
- Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
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