Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, возглавляющий «Лейпциг», поддержал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

УЕФА в том числе исключил из Лиги Европы «Спартак», который должен был сыграть в 1/8 финала с «Лейпцигом».

Я поддерживаю это решение [отстранить «Спартак»]. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение. Оставить национальные ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неправильным решением.

Я знаю парней – игроков и персонал. Мы все еще дружим, и мне очень жаль, что так вышло. Но это единственно правильное решение», – сказал Тедеско.