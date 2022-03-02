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  • Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло»

Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло»

2 марта 2022, 16:30
47

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, возглавляющий «Лейпциг», поддержал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

УЕФА в том числе исключил из Лиги Европы «Спартак», который должен был сыграть в 1/8 финала с «Лейпцигом».

Я поддерживаю это решение [отстранить «Спартак»]. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение. Оставить национальные ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неправильным решением.

Я знаю парней – игроков и персонал. Мы все еще дружим, и мне очень жаль, что так вышло. Но это единственно правильное решение», – сказал Тедеско.

  • Первый матч с «Лейпцигом» должен был пройти 10 марта в Германии.
  • Ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
  • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

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Источник: RBlive
Лига Европы Спартак РБ Лейпциг Тедеско Доменико
Комментарии (47)
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JTherry
1646228001
очень неожиданно... быстро переобулся этот итальянский немец...((
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oyabun
1646228107
Объяснил бы, почему он поддерживает подобное дискриминационное решение? Ведь спорт вроде как вне политики. Потому что "партия" велела?
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_Marqella_
1646229551
Мог бы и промолчать,что бы не выглядеть утырком...
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rash1959
1646230480
Мужик высказал своё мнение в отличии от многих молчаливых сыкунов российского "общества".
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ВасяК
1646231036
А чего ему,он со своей командой проходит дальше!!!Без битвы!!!Вот мы и узнали, кто чего стоит, сказал бы,спорт вне политики!!!А так получается, что он такой же гей!!!
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docndoc
1646231282
Вонючка немецкая
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Artemka444
1646233881
Мудила этот Тедеско,вот и всё!!!!
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За_чистый_футбол
1646234380
Ах ты Срань! Тебе СПАРТАК доверяли!!! Я хотя и болею за Динамо с 1963 года, но тебе гаденыш одну из лучших команд доверяли!! Хотя бы промолчал, тварь!
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nemolod
1646234610
Вот их истинное лицо всех "Тудесков"-все давали им нехило зарабатывать,стелились перед ними-а теперь за все хорошее взял и обгадил!
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Ганнибал Лектор
1646244654
Вот как запел. Не зря говорят: друг познается в беде. Случилась беды - и все "друзья" показали свою истинную сущность. Шкуры.
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