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    Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, возглавляющий «Лейпциг», поддержал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

    УЕФА в том числе исключил из Лиги Европы «Спартак», который должен был сыграть в 1/8 финала с «Лейпцигом».

    Я поддерживаю это решение [отстранить «Спартак»]. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение. Оставить национальные ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неправильным решением.

    Я знаю парней – игроков и персонал. Мы все еще дружим, и мне очень жаль, что так вышло. Но это единственно правильное решение», – сказал Тедеско.

    • Первый матч с «Лейпцигом» должен был пройти 10 марта в Германии.
    • Ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

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    Источник: RBlive

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    Комментарии43
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      Рейтинг: +45

      Akarin 31 минуту назад

      Да сто процентов надавили. Обычно не ждут два дня после решения, чтобы его поддержать, да и вообще текст абсолютно неискренне выглядит, сколько ещё раз можно слово "решение" повторить.

      0
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      Рейтинг: +511

      Suvorov51 58 минут назад

      Ага. ах ты ***** продажная. вот же люди. хотя какие люди еврогеи

      0
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      Рейтинг: +3293

      AZ 1 час назад

      а чего вы на него накинулись? Он должен был сказать, мол неправильно поступили, и получить по шапке от УЕФА и Германии??

      0
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      Рейтинг: +182

      Суворов_лучший 1 час назад

      Лейпциг сохраняли в войну как могли, а америкосы утюжили бомбами красивый город. Был там, благодарили наших, а теперь какое-то чмо недобитое ротик разевает!

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      Рейтинг: +7207

      Старикан 1 час назад

      Лучше бы ничего не говорил...

      1
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      Рейтинг: +182

      Суворов_лучший 1 час назад

      Ну почему вспоминается дед с его подписью на рейхстаге?

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      Рейтинг: +62

      Чоткар Патыр 1 час назад

      Гов...о ты неблагодарное. Чтоб ты со своим Лейпцигом вылетел в следующем же раунде. Ред булл окрыляяеет!

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      Рейтинг: +14474

      житель СПб 1 час назад

      Ну что, спартаковцы, услышали?! Вот оно, истинное лицо западного империализма...
      "Жалко, что так вышло". По хорошему, когда все пройдет - а пройдет рано или поздно - с ним здороваться при встрече не стоит! Футболисты, запомните!

      1
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      Рейтинг: +2610

      nemolod 1 час назад

      Вот их истинное лицо всех "Тудесков"-все давали им нехило зарабатывать,стелились перед ними-а теперь за все хорошее взял и обгадил!

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      Рейтинг: +99

      За_чистый_футбол 1 час назад

      Ах ты Срань! Тебе СПАРТАК доверяли!!! Я хотя и болею за Динамо с 1963 года, но тебе гаденыш одну из лучших команд доверяли!! Хотя бы промолчал, тварь!

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