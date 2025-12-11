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Александр Бородюк
Новости
Александр Бородюк - новости
Россия
30 ноября 1962 (63)
Тренер
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Публикации
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
1
Экс-тренер сборной России выступил против возвращения Шварца в «Динамо»
16 июня
3
Экс-тренер сборной России отреагировал на подозрения ван дер Ваарта
4 июня
2
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
2025.12.11 11:07
Бородюк: «Динамо» – величайший клуб, Карпин должен понимать, куда пришел»
2025.10.31 08:30
12
Бородюк недоволен системой «осень-весна»: «В июне-июле прекрасная погода, идеальные поля, но мы играем в декабре-феврале»
2025.06.12 17:56
10
Бородюк оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем
2025.05.28 22:22
2
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Бывший тренер сборной России будет работать в академии «Локомотива»
2024.06.26 15:38
Бородюк: «Чем иностранные тренеры помогут российскому футболу, если они не играли, выучились по компьютеру и получили лицензии?»
2024.06.24 08:20
2
Бородюк назвал самый футбольный город России
2024.06.01 00:22
6
Бородюк назвал две команды, которые будут до последнего бороться с «Зенитом» за титул в РПЛ
2023.12.01 10:30
3
Бородюк ответил, что может спасти Пиняева от регресса
2023.11.15 22:07
3
Бородюк согласен с требованиями Мостового к тренерам
2023.11.02 10:30
У «Торпедо» есть два кандидата на пост главного тренера
2023.10.04 12:00
2
Бородюк определил главную проблему российского футбола
2023.07.14 00:31
7
Бородюк: «У Тедеско нет личностного стержня – он поступил как непрофессионал и непорядочный человек»
2023.07.13 20:20
12
Бородюк назвал трагедией распад СССР: «У меня в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. Мог купить 12 квартир, но все сгорело»
2023.07.13 18:56
9
Бородюк считает, что Аршавин в ретроматче против сборной России сыграл лучше, чем против Испании на Евро-2008
2023.06.16 20:48
Бородюк: «Из Мостового получится хороший тренер»
2023.06.16 13:48
3
Бородюк рассказал, как отказался возглавить азиатский клуб
2023.06.06 22:33
1
«Пришли новые люди, и начался процесс разрушения»: Бородюк – о вылете «Торпедо»
2023.05.14 14:05
«Хотите увидеть игру – включайте PlayStation»: Бородюк ответил критикам сборной России
2023.03.27 13:16
1
Пост
Удивительное время «Торпедо»: один сезон = три тренера и три президента
2023.03.23 13:56
6
Бородюк: «Это не Fan ID, а «Фан уйди». Футбол – для болельщиков»
2023.03.06 14:56
Бородюк: «Сложилось впечатление, что в сборной России не все понимают, куда они приезжают»
2022.11.21 12:27
2
Бородюк прокомментировал свой уход из «Торпедо»
2022.11.19 10:33
«Многим игрокам сборной России стоит задуматься». Бородюк – о 0:0 с Таджикистаном
2022.11.18 13:12
1
Бородюк заявил, что «Торпедо» хотело подписать Дзюбу
2022.11.08 19:56
Бородюк: «Торпедо» адаптировалось к РПЛ. У них все будет хорошо»
2022.09.17 20:40
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