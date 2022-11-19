Бородюк прокомментировал свой уход из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк раскрыл обстоятельства своего ухода из московского клуба.

«Когда мы вышли в РПЛ, мы с уважением отнеслись к игрокам, с ними были продлены контракты, это было правильно и с человеческой, и с профессиональной точки зрения.

В дальнейшем мы понимали, что должны усиливаться. У нас было пять-шесть кандидатов, но в какой‑то момент мы почувствовали, что этих приобретений не будет, поняли для себя, что акционеры клуба, видимо, выбрали другой путь. Какой, уже не мне судить.

Мы расстались без обид, пожали друг другу руки, на хорошей ноте. Претензий никаких нет, желаю клубу всего наилучшего», – сказал Бородюк.

Тренера уволили 18 августа.

Сейчас «Торпедо» возглавляет Андрей Талалаев.

Команда идет на последнем месте в РПЛ после 17 туров.

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