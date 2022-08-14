Статистика по турнирам

Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Матчи за место в РПЛ 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014