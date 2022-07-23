Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Бородюк
Материалы
Александр Бородюк - материалы
Россия
30 ноября 1962 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Федотов против «Сочи», Абаскаль и «Спартак» против «Краснодара» – и другие герои РПЛ, за которыми важно следить в эти выходные
Что интересного будет в российском футболе?
23.07.2022 11:48
No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России
Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной России. «Бомбардир» объясняет, почему варианта кошмарнее быть не может.
11.08.2016 13:05
78
Мутко грозит наказание. Вместо Черчесова сборную может возглавить Бородюк. Дайджест событий дня
Кокорин и Мамаев возвращаются в первые команды. «Зенит» интересуется итальянским суперталантом. «Ростов» расплатился по долгам. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19.07.2016 20:30
12
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
11.07.2016 19:00
22
Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии
Выходцы с северных земель оказали значительное влияние на историю российского государства. «Бомбардир» рассказывает, почему нам вновь следует перенять их опыт.
27.06.2016 21:05
1
Карпин угодил в скандал с панамскими оффшорами. Китайцы хотят купить Диего Косту за 90 миллионов евро. Дайджест событий дня
Бородюк покинул «Кайрат». Игуаина наказали четырьмя матчами дисквалификации. Хуанде Рамос – претендент на пост главного тренера «Зенита». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.04.2016 21:15
5
Вариант запаса. Почему Бородюк должен тренировать сборную России
Министр спорта Виталий Мутко назвал фамилии претендентов на пост главного тренера сборной России, но к Леониду Слуцкому он добавил в компанию Бородюка. «Бомбардир» объясняет, почему Александр Генрихович больше подойдет нынешней национальной команде.
31.07.2015 16:34
84
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+