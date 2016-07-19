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  • Мутко грозит наказание. Вместо Черчесова сборную может возглавить Бородюк. Дайджест событий дня

Мутко грозит наказание. Вместо Черчесова сборную может возглавить Бородюк. Дайджест событий дня

ФИФА примет меры в отношении Мутко

Случится это, если вина министра спорта и президента РФС в допинговом скандале будет доказана. Мутко является членом исполкома ФИФА, потому организация вполне может принять серьезные меры в отношении его статуса. Причиной расследования стал нашумевший доклад Ричарда Макларена о допинг-махинациях России.

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Контракт с Черчесовым еще не подписан

Или подписан, но нам не говорят. Как всегда, интрига сохраняется до последнего. Так или иначе, все тот же Виталий Мутко сегодня опроверг информацию, что Черчесов подписал контракт с РФС. По словам министра спорта, переговоры он намерен проводить пока только с Александром Бородюком и Курбаном Бердыевым. СМИ же настаивают, что Черчесов подписал контракт до конца ЧМ-2018. Кому верить?

Кокорина и Мамаева простили

Второй сегодня уже сегодня провел тренировку с основой. Возвращение Кокорина в расположение главной команды намечено на 20 июля. Насчет Мамаев клуб комментариев пока не давал, тогда как руководство «Зенита» заявило, что не считает своего игрока причастным к организации вечеринки в Монако, а потому не видит препятствий для его возвращения в основной состав.

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Бернадески и Джулиано могут перейти в «Зенит»

Бразильцем клуб интересовался еще с первых дней работы Мирчи Луческу (что неудивительно). Предыдущее предложение в 5,5 миллионов евро «Гремио» отверг. Теперь петербуржцы предлагают семь. Что касается Бернадески, то информации о финансовой составляющей пока нет – в пресс лишь появился слух о конкретном интересе со стороны «Зенита». Правда, в борьбе за одаренного игрока придется конкурировать с «Интером», «Баварией», «Барселоной» и «Монако».

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«Ростов» получил значительные финансовые вливания

За это вновь стоит благодарить ностальгирующего по второй родине бизнесмена Ивана Саввиди. Весной текущего года его компания «Группа Агроком» стала генеральным спонсором клуба и уже сейчас принялась активно закрывать накопившиеся у ростовчан долги. Сообщается, что решены все спортивные вопросы, а также направлены деньги на устранения недочетов, на которые обратила внимание комиссия УЕФА.

Qatar Airways остается титульным спонсором «Барселоны»

В последнее время не раз сообщалось, что клуб не станет подписывать с компанией новый контракт. Однако сегодня ситуация разрешилась. Видимо, каталонцев устроили те финансовые обязательства, которые авиакомпания прописала в соглашении – в ближайший год она переведет на счета «Барсы» 65 миллионов евро. Новый контракт рассчитан на один сезон.

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«Манчестер Сити» повысил предложение по Марезу

Теперь «горожане» готовы отдать 40 миллионов евро за лучшего игрока прошлого сезона АПЛ. Подобная настойчивость объяснима, ведь у англичан появился серьезный конкурент на торгах – «Барселона». А у нее, как мы убедились из новости выше, с деньгами теперь все замечательно.

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Бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии спивается

Об этом прессе рассказал сам Сисиньо. 36-летний бразилец заявил, что давно не ограничивается парой стаканов, ему необходимо пить «до того момента, пока он не упадет». По словам бывшего защитника, друзья уже предупреждали, что подобное отношение к организму может вскоре привести к смерти. Однако он все равно продолжает напиваться в сисинью. Остается только пожелать, что бывший игрок «пентакампеонов» сможет справиться с этой проблемой и пройти курс лечения.

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Зенит Ростов Барселона Манчестер Сити Реал Бразилия Россия Мамаев Павел Сисиньо Кокорин Александр Жулиано Бернардески Федерико Марез Рияд Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бородюк Александр Мутко Виталий
Комментарии (12)
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kurskih
1468961415
"напиваться в сисинью" порадовало)
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TUMS
1468965020
Проверять инфу надо, а затем выкладывать...
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343443
1468983937
Проверять инфу надо, а затем выкладывать...
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Strig
1468992029
Что Черчесов Что Бородюк с Бердыевым... Что Воля Что Неволя - Хрен Один...
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pik54
1468993868
ждём хороших новостей.
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ТОПТЫГИН
1468995698
в сборную нужно пригласить не БОРОДЮКА, а Бодюка, может тогда начнут бегать))))
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dzhanavar
1469000003
Это фигня с назначением тренера не надоело еще??? Черчесов,Бердыев,Бородюк,Карпин,Газзаев... Хиддинк,Лев,Манчини... Ну какая разница??? Кто играть то будет? Что то достойных,которые сочтут за честь играть за сборную своей страны НЕ ВИДНО!
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Трах- Тибетох
1469000713
Мутнова Мудка загнать нужно на Шпицберген или Новую землю пингвинами рулить
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lihindic
1469003078
по барабану..
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alex1951
1469041944
...неужели бог услышит наши молитвы? если не Кремль ,то ФИФА умножит на нуль Мудько, и тогда рос.футбол проснется от спячки и пивные традиции мутного Мудько уйдут в прошлое)))
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