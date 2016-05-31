Бест, Саенко, Милевский и другие футболисты, чью карьеру сгубил алкоголь

Участник Блог-лиги «MyFootball» — о пагубной привычке, испортившей многих классных игроков.

Еще молодого Пола Гаскойна стали называть "ужасным ребёнком английского футбола». 12 января 2002-го года «Эвертон» должен был сыграть с «Сандерлендом». За ночь до матча 34-летний полузащитник «ирисок» выпил более трёх бутылок вина и принял 11 таблеток снотворного. Однако, голова у него всё еще болела, поэтому он закинул в себя ещё несколько таблеток, так же запив их вином. С утра Пол продегустировал бренди, выкурил сигару и поехал на игру. Чувствовал Пол себя совсем нехорошо, но, вопреки этому, снова выпил бренди – и вышел на зеленый газон… На следующий день Гаскойн задал вопрос касательно уровня своей игры друзьям, ночевавшим у него дома. Те лишь показали тумбочку, где стояла бутылка шампанского с логотипом АПЛ и надписью «Игрок матча». Таков был Пол Гаскойн – он непомерно пил, но при этом классно играл. «Всё то дерьмо, которое я творил, делал не я, а тот другой пьяный парень. Всё, что я сделал плохого, было связано с бухлом. Алкоголь всегда был важнее семьи, важнее футбола. Он был важнее меня самого. Всегда. Ну, за исключением того небольшого периода времени, когда я нюхал кокаин».

Наверняка один из самых известных любителей алкогольных напитков – это был Джордж Бест. Из-за пристрастия к алкоголю и разгульному образу жизни он был вынужден рано покончить с карьерой профессионального футболиста. Джордж старался регулярно лечиться, пытаясь избавиться от пагубной привычки, но в 59 лет умер - цирроз печени, рак почек, кровоизлияние в мозг...





Бразилец Сисиньо так и не смог стать одним из лидеров мадридского «Реала», не сумев переломить в себе тягу к спиртному...Итальянская «Рома» попыталась дать игроку второе дыхание, но, как оказалось, зря...

Саенко немало времени регулярно играл в Бундеслиге, имел неплохие отзывы об игре. Когда-то им интересовались «Герта», «Гамбург» и дортмундская «Боруссия»...В московском «Спартаке» с каждым сезоном футболист выглядел все хуже и хуже – и значительную роль в этом сыграл алкоголь. Иван периодически принимал его в чересчур больших дозах, терял форму, обленился, стал выпивать еще больше и в итоге ушел из футбола.

Один из самых перспективных защитников России начала 2000-х, Алексей Бугаев совмещал игру в московском «Торпедо» с регулярным принятием спиртных напитков. Участник чемпионата Европы-2004 к моменту перехода в «Локомотив» слишком расслабился и алкоголь стал важнейшей частью жизни защитника. После неудачных попыток взяться за ум, Алексей принял решение вешать бутсы на гвоздь. На момент завершения карьеры Бугаеву было всего еще 29 лет.



Кто же не в курсе вечных проблем Артёма Милевского, связанных с горячительными напитками..."Новый Шевченко», как называли в своё время нападающего сборной Украины, не смог оправдать ожиданий...

Брено вполне мог стать одним из лучших защитников в истории мюнхенской «Баварии». В сентябре 2011-го года бразилец попал в больницу после пожара в его доме. Как выяснилось позднее, Брено напился и решил поджечь дом дабы получить за него страховку. Как вы понимаете, футболист получил три года и девять месяцев тюрьмы. Шанс остаться в футболе ему дал "Сан-Паулу», подписавший контракт со своим воспитанником. 9 августа 2015 года провёл первый после выхода на свободу матч за «Сан-Паулу».

Геннадий Тумилович – знакомый белорусским и российским фанатам футбола вратарь, чья карьера могла бы сложиться куда лучше если бы справился он со своей бедой...А он не справлялся – да и не очень-то хотел. В свое время Тумилович мог оказаться в голландском клубе «Ваалвейк», но, сорвавшись тогда на пиво, он лишил себя такой возможности. Не раз Геннадий признавался что выходил на игру, залив в себя некоторое количество спиртного. Лишь с помощью врачей ему удалось вылечиться от преследовавшего его недуга.

У Алексея Ионова еще есть шанс проявить себя и заиграть на уровне выше, чем он находится сейчас.

В 2011-м году автомобиль Ионова был остановлен полицией. Сам футболист находился на заднем сиденье в нетрезвом состоянии, оскорблял сотрудников правоохранительных органов, а затем и вовсе перебрался на переднее сиденье и попытался уехать...Пожалуй, этот случай и перечеркнул все перспективы игрока в «Зените», где заиграть ему, скорее всего, уже не судьба.

Когда-то Давида Янчика окрестили «новым Руни», ибо похож он был на него не только внешне, но и манерой игры. Купивший его ЦСКА очень рассчитывал найти в нём замену ушедшему Ивице Оличу, но, как мы видим, не судьба...

Польская пресса сообщала, что Давид попал в часто выпивающую компанию, вместо активных действий по спасению игровой карьеры в больших объёмах принимал алкоголь и днём отсыпался. Однако сейчас Янчик играет за клуб, где и начинал свою карьеру, носящий название «Сандецья». Кстати, является совладельцем винного магазина в Варшаве, а также планирует приступить к производству фирменного дорогого вина со своей фамилией на этикетке.



Наверняка все помнят и бразильца Адриано, который не смог победить тягу к спиртному и жирной пище...Кто знает, как бы могла сложиться судьба этого форварда, будь его характер и сила воли немного крепче...

Вот еще один случай – знаменитый английский защитник Винни Джонс был в состоянии сотворить классную футбольную карьеру, если бы не его пристрастие к алкоголю. Спортсмен запомнился миру своим грубым характером, жестоким обращением с противником на поле и многочисленными пьяными выходками.

Некогда капитан лондонского «Арсенала» Тони Адамс призвал футбольную общественность бороться с влиянием пьянок на жизнь футболистов. В прошлом алкоголик и дебошир, в 1996 сделавший публичное признание о своей болезни, Тони решил оградить молодое поколение от пагубного пристрастия к бутылке: «В данный момент употребление алкоголя для многих футболистов стало уже привычкой. Да и не только футболистов. Ситуация напоминает шестидесятые годы, когда около 70 процентов взрослых курили. Теперь около 30 процентов взрослых не могут представить своей жизни без алкоголя. Нужно ввести антиалкогольную рекламу».

За злоупотребление алкоголем Муту отчисляли из сборной Румынии: «Да, в тот день я выпил, но чувствовал себя нормально. Жаль, что так получилось. Я сам виноват. Но я не теряю надежды на возвращение в сборную». За пристрастие к кокаину он поплатился карьерой в «Челси». Затем дисквалификация...Пусть в дальнейшем у Адриана и были светлые полосы в футбольной жизни, реализовать свой талант в полной мере он не смог...

Алкоголь сломал жизнь и еще одному из самых одаренных и нестандартных бразильских футболистов, да и просто хорошему парню – Гарринче. Будучи игроком «Ботафого» он позволял себе выпить стаканчик-другой, а уже после того как повесил бутсы на гвоздь – начал пить по-крупному. Иногда он пытался остановиться и бороться с алкоголем, но в конце концов умер от болезни печени в неполные 50 лет...