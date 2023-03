Как будет выглядеть обновленный «Камп Ноу». Презентация от «Барселоны»

Предполагается, что вместимость стадиона увеличится до 105 тысяч человек, будет построен новый дворец «Палау Блауграна» на 10 тысяч зрителей для проведения баскетбольных и гандбольных матчей, также будут улучшены VIP-места, число которых возрастет до 5 700, а подземная парковка позволит вместить в себя 3 500 автомобилей.

Планируется, что работы начнутся в мае 2017-го и спустя четыре года будут прекращены. При этом «Барселона» сможет выступать на «Камп Ноу» даже в период его реконструкции. Собственно, так выглядит сама презентация:

Football won’t stop during work on the #NouCampNou This is what the transformation will look like https://t.co/Xp3rMx87df