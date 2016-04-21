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    Как будет выглядеть обновленный «Камп Ноу». Презентация от «Барселоны»


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    Голосов: 1
    21.04.2016 19:00
    «Барселона» представила окончательный вариант проекта по реконструкции стадиона «Камп Ноу». Красочная видеопрезентация впечатлила абсолютно всех.

    Предполагается, что вместимость стадиона увеличится до 105 тысяч человек, будет построен новый дворец «Палау Блауграна» на 10 тысяч зрителей для проведения баскетбольных и гандбольных матчей, также будут улучшены VIP-места, число которых возрастет до 5 700, а подземная парковка позволит вместить в себя 3 500 автомобилей.

    Планируется, что работы начнутся в мае 2017-го и спустя четыре года будут прекращены. При этом «Барселона» сможет выступать на «Камп Ноу» даже в период его реконструкции. Собственно, так выглядит сама презентация:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Барселоны»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 23 апреля 2016, 12:39

      Красотища

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      nikosmokot 23 апреля 2016, 01:07

      шикарно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 апреля 2016, 05:58

      шикарный стадионом будет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 21 апреля 2016, 21:05

      Процетирую Эрика Картмена: "Шиикарна"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 21 апреля 2016, 20:22

      круть)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 21 апреля 2016, 19:36

      что там можно будет увидеть с 4 яруса?...

      2
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