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    • Помощник Евсеева раскрыл подробности нападения: «Идиотов хватает везде»

    Помощник Евсеева раскрыл подробности нападения: «Идиотов хватает везде»

    Александр Шмарко, помощник главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, рассказал, как они пострадали от хулиганов.

    • 17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.
    • После матча на Евсеева и Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.
    • Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

    «Зашили рану, через неделю сказали швы снять. Нормальное состояние, немного голова побаливает, но всe нормально.

    Шли‑разговаривали, сзади спокойно, а мы впереди шли. Так получилось, что они внезапно напали. С футболом это никак не связано.

    Думаю, это дело случая, нам не повезло. Идиотов хватает везде. Нарваться можно в любом городе, – заявил Шмарко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2024 00:12
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    Комментарии (3)
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    Plyash
    1731965746
    Очень радостно,что лет семь мы теперь с этими поганцами на улицах не встретимся.
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    ferdancew
    1731968659
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Питерский князь
    1732000539
    Самая большая концентрация идиотов в РФ, это в мАскве.
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