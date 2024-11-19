Помощник Евсеева раскрыл подробности нападения: «Идиотов хватает везде»

Александр Шмарко, помощник главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, рассказал, как они пострадали от хулиганов.

17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

После матча на Евсеева и Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

«Зашили рану, через неделю сказали швы снять. Нормальное состояние, немного голова побаливает, но всe нормально.

Шли‑разговаривали, сзади спокойно, а мы впереди шли. Так получилось, что они внезапно напали. С футболом это никак не связано.

Думаю, это дело случая, нам не повезло. Идиотов хватает везде. Нарваться можно в любом городе, – заявил Шмарко.

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