Стало известно, какой тюремный срок грозит напавшим на Евсеева

Полиция Астрахани сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» в связи с нападением на тренеров «Ленинградца» Вадима Евсеева и Александра Шмарко.

«Двое участников ночной драки с представителями футбольного клуба стали фигурантами уголовного дела.

Следствием Отдела полиции №4 УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершенное противоправное деяние подследственным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет», – говорится в публикации.

Главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву во время нападения брызнули перцовым газом в лицо. Его ассистенту Александру Шмарко порезали щеку ножом.

«Ленинградец» 17 ноября сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

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