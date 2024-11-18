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    • Стало известно, какой тюремный срок грозит напавшим на Евсеева

    Стало известно, какой тюремный срок грозит напавшим на Евсеева

    Полиция Астрахани сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» в связи с нападением на тренеров «Ленинградца» Вадима Евсеева и Александра Шмарко.

    «Двое участников ночной драки с представителями футбольного клуба стали фигурантами уголовного дела.

    Следствием Отдела полиции №4 УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    За совершенное противоправное деяние подследственным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет», – говорится в публикации.

    • Главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву во время нападения брызнули перцовым газом в лицо. Его ассистенту Александру Шмарко порезали щеку ножом.
    • «Ленинградец» 17 ноября сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Полиция Астрахани»

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    18.11.2024 15:15
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    Комментарии (15)
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    Питерский князь
    1731932898
    Надо было покушение на убийство шить, было бы веселее!
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    ...уефан
    1731933433
    ...покурили, называется!)... В составе группы, с холодным оружием, в алкогольном или наркотическом опьянении, с причинением вреда здоровью средней тяжести...
    Ответить
    mihail200606
    1731934093
    Попросили прикурить, а он сказал "Х...вам"...
    Ответить
    ilich55
    1731936439
    За брызги перцовым газом до 7 лет? Бред...........
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