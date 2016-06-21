Мутко out! У провала во Франции есть лишь один «отец»

Блог «Подземка качества» раскрывает свой взгляд на причину вылета сборной России с Евро-2016.

Ну, вот и все. Единственным ярким пятном для сборной России на этом Евро остался победный рык Василия Березуцкого после гола англичанам. В остальном, серо, буднично и очень грустно. Нужно признать, что сборная провалилась на Евро, показав самую тусклую игру из всех 24 участников. Даже единственная на данный момент команда с 0 очков, сборная Украины, имеет в своем активе крутой первый тайм с немцами, когда бундесманшафт от гола уберегло лишь то, что у Нойера гениальная реакция, а Боатенг реанимировал веру в свою хорошую координацию. У нас нет и этого. И, как известно, только победу добывают все вместе, а в провале всегда нужно найти конкретного виноватого. Давайте искать!

Леонид Слуцкий

Да, к нашему тренеру масса вопросов. Зачем на поле нужен был Кокорин? Зачем лучшего бомбардира РФПЛ Смолова запихнули на фланг и заставили таскать рояль, а не играть на нем? Что такое Нойштедтер и зачем это нужно в стартовом составе сборной? И много еще других. И Леонид Викторович на них ответит. Но выставлять его виноватым… Вот уж абсурд. Всей своей карьерой Слуцкий заслужил шанс свозить сборную России на крупный турнир и сыграть там так, как считает нужным. Он это и сделал. Получилось неудачно. Однако не нужно забывать, что команда перед Евро лишилась важнейшего игрока – Дзагоева, да и потеря Денисова оставила нас без сколько-нибудь вменяемых опорников. Так что, «я его слепила из того, что было». Да и, черт побери, кто из нас может сказать, что Слуцкий – слабый тренер? Человек, имея в обойме 14-15 человек, чемпионом раз в два года становится. Нет, Слуцкий – лучший российский (все-таки Бердыев по национальности туркмен, хоть об этом все и забывают) тренер последних лет. Да и объявил он уже о том, что уходит из сборной. И правильно. Ему нужно еще пару лет потренировать ЦСКА, довести до ума к ЧМ-2018 Головина и, возможно, еще какого-то талантливого юнца и уехать раскрывать свой талант заграницу. В общем, на этом Евро Слуцкий был во многом не прав, но это нельзя ставить ему в вину.

Игроки

Большинство населения России считает, что сборная России – «кривоногие уроды, которые по мячу попасть не могут». Но нет. У нас не слабые футболисты. Они просто и не сильные. Средние. Хватит нам с имперским пафосом делить всех лишь на «биомусор» и «гениев». Нужно вводить полутона, и понять, что наши футболисты просто слабее парней из ведущих сборных Европы. Акинфеев – это не Нойер, Игнашевич – не Кьеллини, а Дзюба – далеко не Златан Ибрагимович. И лишь приняв это, мы сможем трезво понять, что результат Евро для наших футболистов закономерен. Они просто не прыгнули выше головы, а сыграли ровно в свою силу. Результат – в турнирной таблице. И они во всем случившемся ни коем образом не виноваты. Нельзя ругать дворнягу, за то, что она проигрывает на выставке элитных собак.

Пассажиры. 5 человек, которых Слуцкий напрасно взял на Евро

Болельщики

Это и вовсе несусветная чушь, которую даже стесняются озвучить. Поддержка сборной была как всегда на уровне. Тот, кто приехал петь «Катюшу» на стадионе – пели, а тот, кто приехал подраться и отстоять честь страны в околофутбольных баталиях, дрались. Стоит обратить внимание, что на этот турнир приехал беспрецедентно сильный «общаг» лучших футбольных бойцов России. Все ведущие фирмы, кроме армейской «Ярославки», прислали лучшие кадры, которые достойно бились плечом к плечу. Так что, руки прочь от болельщиков и фанатов!

Руководство

Вот мы и нашли место, где зарыта пресловутая собака. Любому человеку, чей IQ превышает уровень «мякиш хлебушка» понятно, что этот провал не разовая акция, а следствие системного сбоя, состоящего из целой вереницы ошибок. Ну, разве нормально, что у нас в центре обороны до сих пор играют Игнашевич и Березуцкий, которым на двоих больше лет, чем звезд на небе, а им нет адекватной замены. Или никого не удивляет, что прирост молодых талантов при лимите абсолютно не отличается от того, что был до этого. А, возможно, даже проигрывает. Или нам очень помогает система «осень-весна», которая синхронизирует усталость наших игроков с усталостью звезд мирового футбола. РФС за последние годы натворило столько дел под эгидой подготовки к домашнему чемпионату мира, что разгребать нам это придется еще очень долго. Один стадион в Петербурге, в который вбухано больше денег, чем во все футбольные школы страны за последние 10 лет, и, который до сих пор не достроен, чего стоит. Кто-то должен понести личную ответственность за весь этот бардак.

И этим кем-то должен стать Виталий Леонтьевич Мутко. Господин Мутко имеет абсолютную полноту власти и над спортом России в целом, и над футболом, после переворота против Николая Толстых, в частности. И за последние 2 недели произошла его личная Цусима. Легкоатлетическую сборную отстранили от Олимпийских Игр, а сборная по футболу провалилась на Евро. Офицеры в таком случае стреляют себе в висок. Но упаси Господь меня предлагать такое Виталию Леонтьевичу! Прилюдного покаяния, заявления на соответствующий стол и дальнейшего невмешательства в дела российского футбола будет достаточно. Российскому футболу нужны новые люди в руководстве. Только они смогут сделать так, чтобы я не смотрел стеклянными глазами на экран, на котором горит убийственным приговором «Россия 0:3 Уэльс»!