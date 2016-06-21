Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Подземка качества Все блоги -

    Мутко out! У провала во Франции есть лишь один «отец»

    21 июня 2016
    Блог «Подземка качества» раскрывает свой взгляд на причину вылета сборной России с Евро-2016.

    Ну, вот и все. Единственным ярким пятном для сборной России на этом Евро остался победный рык Василия Березуцкого после гола англичанам. В остальном, серо, буднично и очень грустно. Нужно признать, что сборная провалилась на Евро, показав самую тусклую игру из всех 24 участников. Даже единственная на данный момент команда с 0 очков, сборная Украины, имеет в своем активе крутой первый тайм с немцами, когда бундесманшафт от гола уберегло лишь то, что у Нойера гениальная реакция, а Боатенг реанимировал веру в свою хорошую координацию. У нас нет и этого. И, как известно, только победу добывают все вместе, а в провале всегда нужно найти конкретного виноватого. Давайте искать!

    Леонид Слуцкий

    Да, к нашему тренеру масса вопросов. Зачем на поле нужен был Кокорин? Зачем лучшего бомбардира РФПЛ Смолова запихнули на фланг и заставили таскать рояль, а не играть на нем? Что такое Нойштедтер и зачем это нужно в стартовом составе сборной? И много еще других. И Леонид Викторович на них ответит. Но выставлять его виноватым… Вот уж абсурд. Всей своей карьерой Слуцкий заслужил шанс свозить сборную России на крупный турнир и сыграть там так, как считает нужным. Он это и сделал. Получилось неудачно. Однако не нужно забывать, что команда перед Евро лишилась важнейшего игрока – Дзагоева, да и потеря Денисова оставила нас без сколько-нибудь вменяемых опорников. Так что, «я его слепила из того, что было». Да и, черт побери, кто из нас может сказать, что Слуцкий – слабый тренер? Человек, имея в обойме 14-15 человек, чемпионом раз в два года становится. Нет, Слуцкий – лучший российский (все-таки Бердыев по национальности туркмен, хоть об этом все и забывают) тренер последних лет. Да и объявил он уже о том, что уходит из сборной. И правильно. Ему нужно еще пару лет потренировать ЦСКА, довести до ума к ЧМ-2018 Головина и, возможно, еще какого-то талантливого юнца и уехать раскрывать свой талант заграницу. В общем, на этом Евро Слуцкий был во многом не прав, но это нельзя ставить ему в вину.

    Игроки

    Большинство населения России считает, что сборная России – «кривоногие уроды, которые по мячу попасть не могут». Но нет. У нас не слабые футболисты. Они просто и не сильные. Средние. Хватит нам с имперским пафосом делить всех лишь на «биомусор» и «гениев». Нужно вводить полутона, и понять, что наши футболисты просто слабее парней из ведущих сборных Европы. Акинфеев – это не Нойер, Игнашевич – не Кьеллини, а Дзюба – далеко не Златан Ибрагимович. И лишь приняв это, мы сможем трезво понять, что результат Евро для наших футболистов закономерен. Они просто не прыгнули выше головы, а сыграли ровно в свою силу. Результат – в турнирной таблице. И они во всем случившемся ни коем образом не виноваты. Нельзя ругать дворнягу, за то, что она проигрывает на выставке элитных собак.

    Пассажиры. 5 человек, которых Слуцкий напрасно взял на Евро

    Болельщики

    Это и вовсе несусветная чушь, которую даже стесняются озвучить. Поддержка сборной была как всегда на уровне. Тот, кто приехал петь «Катюшу» на стадионе – пели, а тот, кто приехал подраться и отстоять честь страны в околофутбольных баталиях, дрались. Стоит обратить внимание, что на этот турнир приехал беспрецедентно сильный «общаг» лучших футбольных бойцов России. Все ведущие фирмы, кроме армейской «Ярославки», прислали лучшие кадры, которые достойно бились плечом к плечу. Так что, руки прочь от болельщиков и фанатов!

    Руководство

    Вот мы и нашли место, где зарыта пресловутая собака. Любому человеку, чей IQ превышает уровень «мякиш хлебушка» понятно, что этот провал не разовая акция, а следствие системного сбоя, состоящего из целой вереницы ошибок. Ну, разве нормально, что у нас в центре обороны до сих пор играют Игнашевич и Березуцкий, которым на двоих больше лет, чем звезд на небе, а им нет адекватной замены. Или никого не удивляет, что прирост молодых талантов при лимите абсолютно не отличается от того, что был до этого. А, возможно, даже проигрывает. Или нам очень помогает система «осень-весна», которая синхронизирует усталость наших игроков с усталостью звезд мирового футбола. РФС за последние годы натворило столько дел под эгидой подготовки к домашнему чемпионату мира, что разгребать нам это придется еще очень долго. Один стадион в Петербурге, в который вбухано больше денег, чем во все футбольные школы страны за последние 10 лет, и, который до сих пор не достроен, чего стоит. Кто-то должен понести личную ответственность за весь этот бардак.

    И этим кем-то должен стать Виталий Леонтьевич Мутко. Господин Мутко имеет абсолютную полноту власти и над спортом России в целом, и над футболом, после переворота против Николая Толстых, в частности. И за последние 2 недели произошла его личная Цусима. Легкоатлетическую сборную отстранили от Олимпийских Игр, а сборная по футболу провалилась на Евро. Офицеры в таком случае стреляют себе в висок. Но упаси Господь меня предлагать такое Виталию Леонтьевичу! Прилюдного покаяния, заявления на соответствующий стол и дальнейшего невмешательства в дела российского футбола будет достаточно. Российскому футболу нужны новые люди в руководстве. Только они смогут сделать так, чтобы я не смотрел стеклянными глазами на экран, на котором горит убийственным приговором «Россия 0:3 Уэльс»!

    Рейтинг: 4 Голосов: 23
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 27 июля 2016, 17:31

      В шею козла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 22 июня 2016, 15:30

      Мутко, да не за что, это он лучший друг Вована.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 июня 2016, 10:21

      Отличная статья, всё по делу. Действительно, всё нужно начинать с руководства.
      В РФС провести полную чистку состава. Возглавить РФС должен не дилетант
      в футболе, а специалист отлично разбирающийся в проблемах отечественного
      футбола, способного по настоящему руководить футбольным союзом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2016, 10:13

      да - игроки среднего класса. но посмотрите на Венгров, посмотрите на достойно бьющихся Румынов. у них класс игроков будет даже пониже. но есть командная игра, есть общая мысль. игроки бьются, комбинируют, играют с самоотдачей..как итог: приятно смотреть на их игру, даже если они проигрывают. в всё почему? потому что тренер смог из такого набора игроков сколотить банду.. а что у наших: ходим пешком, инициативу брать не хотим, пасуем без обострений ,каждый сам по себе..плюс эпизод с капитанской повязкой говорит о плохой атмосфере в целом..или о непонимании игроков тренера (ведь изначально они четко должны были знать, что если один капитан уходит на замену, то повязка должна уйти к другому игроку)

      - убрать лимит, подрезать зп (это решение поверхностное, но до ЧМ 2018 времени мало)
      - пересмотреть отношению к футболу в стране, вложить в юношеский футбол, взрастить новое поколение на правильных понятиях (к сожалению у современных сформировавшихся игроков в глазах бабло) и лет через 10-15 мы сможем получить эффект (пример: Германия)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      electroguide 22 июня 2016, 09:52

      со статьей согласен, про Мутко в таком ключе было написано еще пару лет назад, кто то скажет ты такой умный займи его пост, но я отвечу не хочу, но и Мутко пусть наконец за весь этот беспредел понесет наказание!!!! А вот с чем я категорически несогласен, так это с уровнем игроков. Наши игроки не класса Нойера или Кьеллини, это да, но играть так как играли на евро 2016 может позволить безвольная команда, а вы вспомните кто взял игру на себя, вспомните финты, а может элементарную игру в стеночку и мощный рывок по свободному флангу???? а вот передачи в сторону своих ворот я прекрасно помню, поперек поля, я уже писал об этот, но так играют пацаны на школьных дворах, но при этом играют до конца, а наши даже элементарного прессинга не могут создать, для прессинга и игры в стеночку не нужно игроков экстра класса, достаточно и уровня отечественных футболистов, но почему этого не было на евро я так и не понял!!!! Лично я для себя решил, что это конфликт в команде и руководстве РФС, но даже если так, мне хочется спросить у 11 игроков состава, а вам самим то не стыдно за такую игру?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 июня 2016, 06:27

      Категорически не согласен по поводу игроков. Да, они среднего класса. Но разве Уэльс и Словакия команды выше среднего класса? Сомневаюсь. Но мы им проиграли с большим треском. Соответственно наши игроки не показали максимум, что умеют. А играли спустя рукава, ничего не показывая, а сейчас еще в наглую заявляют сами "да, это наш уровень....бла-бла-бла.....нам не позорно". Игроки должны играть с максимальной самоотдачей и только тогда будет результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      headvk 21 июня 2016, 19:57

      Мутко уходи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6601

      maior-60 21 июня 2016, 19:38

      Вижу два первоочередных действия для возрождения нашего футбола и спорта вообще.
      1. В обязательном порядке добиться отставки Мутко со всех постов хоть как-то, даже косвенно, связанных со спортом.
      2. Отменить лимит на легионеров. Только тогда будет настоящая конкуренция и только тогда будет виден истинный класс и истинная сила каждого футболиста.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Freeman84 21 июня 2016, 18:17

      Будьте уверены, скоро Мудко получит госнаграду из рук самого презика роисси: "За заслуги перед отечеством". Так же наградили Смердюкова звездой хероя роисси за распродажу оборонсервиса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 21 июня 2016, 17:24

      Какая-то чушь звучит в статье. Всем понятно, что потерянные Дзагоев и Денисов не спасли бы нас. Ведь они играют в той же манере, что и остальные. Ругать Мутко, значит ругать систему, ведь он российский чиновник до мозга костей. Хороших(просто хороших, не гениев) у нас просто есть. А болелы-они везде патриоты и нет их вины ни в чём.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11