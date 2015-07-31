Вариант запаса. Почему Бородюк должен тренировать сборную России

<em>Министр спорта Виталий Мутко решил внести дополнительную интригу в вопрос о назначении главного тренера сборной. Он назвал конкретные фамилии, но при этом не ограничился одним Леонидом Слуцким, добавив к нему в компанию Бородюка. «Бомбардир» объясняет, почему Александр Генрихович больше подойдет нынешней национальной команде.</em> <div> </div> <div>Виталия Мутко в последнее время стало слишком много в новостных лентах. К этому пора привыкать, но пока что от его постоянных цитат откровенно устаешь. Потому что многие из них вызывают одновременно и боль, и разочарование, и злость. Министр спорта, кажется, это прекрасно понимает и продолжает выжигать информационное пространство вокруг себя напалмом. За один только сегодняшний день он успел пообещать дальнейшее ужесточение лимита и вновь прокомментировать вопрос о главном тренере сборной. При этом впервые прозвучали конкретные фамилии и сроки, когда пустующее место вновь станет занято. Назвать имя нового главного Мутко пообещал к понедельнику. Выбор, по его словам, ведется между Леонидом Слуцким и Александром Бородюком. При этом сам министр спорта подчеркнул, что он лично хотел бы видеть «освобожденного тренера». Если под этим подразумевалось отсутствие у специалиста контракта с клубом, то Слуцкий резко отпадает.</div> <div> </div> <div>И это самое интересное, потому что довольно долгое время именно тренер ЦСКА считался единственным кандидатом на пост тренера, несмотря на все разговоры официальных лиц о большом количестве достойных специалистов. Намерения поставить Слуцкого были настолько серьезными, что никто особо не интересовался, ни мнением самого тренера, ни клуба. Генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев каждый раз терпеливо объяснял, что в контракте с Леонидом Викторовичем не прописана возможность совмещения, поэтому вопрос надо обсуждать в индивидуальном порядке. А с этой инициативой, по его же словам, никто в ЦСКА не обращался. И весь вопрос сейчас заключается в том, насколько серьезно была упомянута фамилия Бородюка.</div> <div> </div> <div>Понятно, что назвать одного Слуцкого министр спорта не мог. Было бы странно, скажи он, что существует только единственный кандидат, но официально мы главного тренера назовем позже. Свои симпатии тренеру армейцев Мутко уже высказывал и ранее, просто без имен. Если все идет по плану чиновников, то с ЦСКА они уже договорились, и о назначении Слуцкого хотят объявить после окончания очередного тура РФПЛ. Тогда упоминание Бородюка – фикция, направленная на отвлечение внимания. Сейчас все журналисты понеслись звонить Александру Генриховичу, который уже успел отказаться давать какие-либо комментарии. Но степень внимания к персоне Слуцкого все равно стала чуть ниже. Ему все вопросы про сборную уже давно задали, а тут новое лицо. <br /> <br /> <img src="http://onedivision.ru/media/thumbnail/453226/big" alt="" /></div> <div> </div> <div>Если так, то довольно обидно, поскольку Бородюк кажется отличным вариантом для работы с нынешней сборной России. Да, он тоже не вписывается в современный образ тренера национальной команды – опытный специалист серьезного возраста, уставший от постоянного напряжения в работе клубным тренером. Но при этом Бородюк почти на 10 лет старше Слуцкого, а его тренерскую карьеру большинство ассоциирует как раз с национальной командой. Александр Генрихович был помощником Гуса Хиддинка, когда тот тренировал российскую сборную. И сам голландец постоянно отмечал роль своего ассистента в успехах команды. Хиддинк явно готовил Бородюка к тому, что тот примет команду после него, но Сергей Фурсенко воспользовался правом на Адвоката. За прошедшие семь лет сборная России претерпела некоторые кадровые изменения, но значительная часть игроков работала с Бородюком и отлично его знает. </div> <div> </div> <div>Еще одним достоинством Александра Генриховича является европейский подход к делу, заработанный на практике. У Слуцкого самое современное мышление из всех работающих российских тренеров, но формируется оно все же внутри страны. Бородюк играл в Европе, работал с зарубежными тренерами – его менталитет формировался иначе. В ЦСКА нынешняя идеальная атмосфера выстраивалась несколько лет через совместные падения и трофеи, подпитываемая верой руководства в игроков и тренера. Бородюк пришел в раздираемое скандалами «Торпедо» и вернул его в РФПЛ. Не стал работать дальше – принципы помешали. Но нынешняя сборная России и ее ситуация в отборочной группе Евро-2016 далеки от условий санатория. Здесь добиваться успеха надо сразу, а атмосферу строить по ходу работы. И для этого Бородюк вновь кажется более подходящим кандидатом. </div> <div> </div> <div>А самое главное – его желание работать с национальной сборной должно быть куда выше, чем у нынешнего Слуцкого. Леонид Викторович не зря так часто подчеркивал в интервью, что хочет поработать в Европе, и даже уровень клуба не играет роли. У него наверняка был некий план на свою карьеру, который сейчас довольно грубо пытаются разрушить, мотивируя это все делами государственной важности. А для Бородюка вариант прихода в сборную – возможно, последний шанс доказать, что он способен добиваться успеха как самостоятельный тренер. А не только, как верный ассистент. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank"><span style="font-size: 16px;"><strong>Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</strong></span></a></div> <div> </div>