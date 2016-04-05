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  • Карпин угодил в скандал с панамскими оффшорами. Китайцы хотят купить Диего Косту за 90 миллионов евро. Дайджест событий дня

Карпин угодил в скандал с панамскими оффшорами. Китайцы хотят купить Диего Косту за 90 миллионов евро. Дайджест событий дня

«Кайрат» объявил о расторжении контракта с Бородюком

Один из бывших тренеров сборной России Александр Бородюк больше не будет тренировать «Кайрат». О расторжении контракта сообщается на официальном сайте клуба: «Трудовые отношения прекращены по инициативе Александра Бородюка. Руководство клуба предпринимало попытки оставить тренера на его посту, однако, Александром Бородюком было принято решение покинуть ФК «Кайрат». Тем удивительнее, что Бородюк работал в команде всего лишь с конца 2015 года и за это время успел выиграть Суперкубок Казахстана.

Карпин угодил в скандал с панамскими оффшорами

Судя по «панамским документам», испанский «Реал Сосьедад», в составе которого нынешний главный тренер «Торпедо» Армавир Валерий Карпин выступал в бытность игроком, с 2000 –го по 2008-й год выплачивал деньги легионерам команды через офшорные схемы. Так на имя российского хавбека на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Capital Image Management Limited, и он значился в ней руководителям. Впрочем, представители клуба сообщили, что такой способ выплат был стандартной практикой, а речь вообще шла о деньгах за имиджевые права, а не о зарплатах футболистов.

«Наполи»: четыре матча без Игуаина

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин будет вынужден пропустить четыре игры неаполитанцев в серии А из-за чрезмерной агрессии во время проигранного матча против «Удинезе», когда он был удален с поля, после чего толкнул главного судью матча Массимилиано Иррати. Теперь аргентинец, забивший 32 гола в 38 матчах за «Наполи» в нынешнем сезоне, не сможет принять участие в матчах против «Вероны», «Болоньи», «Интера» и «Ромы».

Новый виток китайского безумия: 90 миллионов за Диего Косту

Нападающий «Челси» Диего Коста может сменить АПЛ на китайскую Суперлигу, поскольку им активно интересуются два азиатских клуба. Они оба желают расстаться с 90 миллионами евро ради покупки Косты, и в этом случае такой трансфер станет рекордным в истории континента. Слухи об уходе форварда возникают все чаще, причем в этом заинтересованы и футболист, и клуб, однако наиболее очевидным вариантом продолжения карьеры Косты считается мадридский «Атлетико».

Конте грозит полугодовой срок тюремного заключения условно

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте, который с лета нынешнего года будет работать в «Челси», может получить условный срок на шесть месяцев за то, что не сообщил о попытке организации договорного матча между «Сиеной» и «Альбинолеффе» в 2011 году. Такую меру наказания потребовал для Конте кремонский прокурор Роберто Ди Мартино. Помимо этого, итальянцу грозит штраф в размере восьми тысяч евро. Вердикт по этому делу станет известен в середине мая.

Ломать и строить. Что изменится в «Челси» при Конте

Рамос – еще один кандидат на пост главного тренера «Зенита»

Известный испанский тренер Хуанде Рамос, завоевавший с «Севильей» два Кубка УЕФА, может возглавить «Зенит» летом после ухода Андре Виллаш-Боаша. Кандидатуру Рамоса рассматривают наряду с другими претендентами – Роберто Манчини из «Интера» и Паулу Соузой из «Фиорентины». Что касается испанского специалиста, то его последним местом работы стал украинский «Днепр», который Рамос покинул летом 2014 года. Он также тренировал российский ЦСКА на протяжении полутора месяцев в сезоне-2009.

Россия сыграет с Чехией в Инсбруке, а с Сербией – в Монако

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что местом проведения июньских товарищеских матчей сборной России станут Инсбрук и Монако: «Сборная России 1 июня в Инсбруке сыграет с командой Чехии, а 5 июня в Монако нашими соперниками станут сербы». Напомним, на групповом этапе Евро-2016 Россия встретится со сборными Англии (11 июня, Марсель), Словакии (15 июня, Лилль) и Уэльса (20 июня, Тулуза).

Торрес и Гризманн – в стартовом составе «Атлетико» на матч с «Барселоной»

Сегодня состоятся два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов: «Барселона» примет «Атлетико», а «Бавария» – «Бенфику». Составы команд уже известны:

Барселона: тер Штеген, Пике, Бускетс, Дани Алвес, Маскерано, Альба, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

Атлетико: Облак, Годин, Филипе Луис, Лукас, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль Ньигес, Карраско, Гризманн, Торрес.

Онлайн матча «Барселона» – «Атлетико»

Бавария: Нойер, Лам, Киммих, Алаба, Бернат, Видаль, Мюллер, Алькантара, Дуглас Коста, Рибери, Левандовски.

Бенфика: Эдерсон, Элизеу, Жардел, Линделоф, Андре Алмейда, Ренату Санчес, Фейса, Гайтан, Пицци, Митроглу, Жонас.

Онлайн матча «Бавария» – «Бенфика»

«Бенфике» на заметку. 7 суперсенсаций в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Кайрат Реал Сосьедад Наполи Челси Зенит Россия Барселона Атлетико Бенфика Бавария Игуаин Гонсало Коста Диего Рамос Хуанде Конте Антонио Карпин Валерий Бородюк Александр Мутко Виталий
Комментарии (5)
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BoltCX
1459880736
Китай - химера. Шумихи наделают, денег вложат, потом поймут, что это всё зря и всё вернётся на круги своя.
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арейская
1459911430
Бородюк ушел? А как-же теперь бедненький Шава? Хотя о чем я, какая ему разница при каком тренере сидеть на лавке
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vladimir-7
1459923096
У Карпина всё кругом не по закону.
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woyser
1459950295
Кого только не сватают тренером в Зенит))) А станет скорей всего Бердыев)))
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rumbinaddd
1460118538
сначало бердыев выведит ростов в лч а потом станет тренером зенита
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