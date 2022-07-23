Федотов против «Сочи», Абаскаль и «Спартак» против «Краснодара» – и другие герои РПЛ, за которыми важно следить в эти выходные

Что интересного будет в российском футболе?

Начался второй тур РПЛ. С самого старта уже масса интриг – и мы предлагаем вам несколько важных персонажей, за которыми стоит следить особенно.

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1. Владимир Федотов

Федотов удачно стартовал в Премьер-лиге на должности главного тренера ЦСКА. Он убедительно обыграл «Урал» дома (2:0), а его команда показала очень качественный футбол – и это с локальными катастрофами в составе. Уже во второй официальной встрече на новом посту он сыграет против бывшей команды – «Сочи». И она тоже начала сезон с победы (над «Торпедо» – 3:1).

Пока интересно посмотреть, как Федотов будет действовать против бывшей команды. Тем более, что уже прилетело от старшего тренера «Сочи» Вадима Гаранина: «Для меня точно нет никакой принципиальности. Принципиальна любая встреча. Мы хотим добиваться результата против каждого соперника, независимо, кто нам противостоит – Владимир Валентинович (Федотов), Сергей Богданович (Семак) или Валерий Георгиевич (Карпин)».

2. Гамид Агаларов

Летняя эпопея с трансфером Гамида Агаларова завершилась максимально неожиданно. «Зенит», «Локомотив», «Маритиму», что-то другое европейское – нет, Агаларов уехал в «Ахмат». И дебютировал не очень ярко.

В первом туре «Ахмат» принимал «Спартак», сгонял ничью 1:1, а Агаларов вышел во втором тайме и не реализовал несколько хороших моментов (за что ему сильно прилетело в соцсетях). Во втором туре соперник не такой жесткий – «Факел». Возможно, Агаларов отличится в этом матче. К тому же в прошлом сезоне, в котором Агаларов выиграл гонку бомбардиров, он тоже начал забивать со второго тура.

3. Гильермо Абаскаль (и весь «Спартак»)

Знакомство Гильермо Абаскаля с РПЛ получилось скомканным. «Спартак» в первом туре кое-как выдернул ничью с «Ахматом», стал участником скандала и опять остался недовольным судейством. Дальше – сложнее: во втором туре «Спартаку» предстоит сложный выезд с «Краснодаром», у которого тоже получился не самый приятный старт сезона (2:2 с «Факелом»).

Сложность поединка подтверждает не только статус «Краснодара», но и статистика: в трех из последних пяти очных встреч сильнее оказывался именно он.

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4. Николай Комличенко

Комличенко был локальной надеждой, когда выступал в Чехии. Но возвращение в Россию и период игры в «Динамо» резко сбавили ожидания от него. Аренда в «Ростов» снова сделала его топом по меркам РПЛ – и в межсезонье он перебрался туда на постоянной основе.

«Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно. Думаю, фигура главного тренера [Карпина], а также руководство клуба – это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова».

Матч против «Динамо» в первом туре – неплохая игра и гол в ворота бывшей команды. Интересно, продолжит ли и дальше забивать Комличенко? Соперник тоже непростой – московский «Локомотив».

5. Александр Бородюк и все «Торпедо»

Сезон-2022/23 РПЛ «Торпедо» начало с поражения от «Сочи». Тогда главный тренер команды Александр Бородюк говорил: «Сочи» – квалифицированная команда. Очень многое зависит от единоборств и борьбы на поле, от исполнительского мастерства. Сегодня что-то у нас не получалось, но в большей степени это вопрос ко мне. Может быть, со стартовым составом не угадал».

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Во втором туре «Торпедо» ждет еще один сложный матч – против «Динамо». И это возвращение легендарного московского дерби, команды сыграют в официальном матче впервые с 2018 года. Кстати, статистика последних десяти встреч между командами явно не в пользу «Торпедо»:

Три победы «Торпедо»;

Две ничьих;

Пять побед «Динамо»;

Общий счет в этих матчах – 14:12 в пользу «Динамо».