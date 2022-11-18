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    «Многим игрокам сборной России стоит задуматься». Бородюк – о 0:0 с Таджикистаном

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал ничью национальной команды с Таджикистаном (0:0).

    «Очень хорошо, что наша сборная России имеет возможность играть! Такие матчи необходимы! На стадионе в Душанбе была прекрасная атмосфера. Да и в прошлый раз в Киргизии нас очень здорово встретили.

    В отборочных матчах участие принимали бы те игроки, которые имеют международный опыт. В товарищеском матче с Таджикистаном был предоставлен шанс молодым футболистам и тем, кто хорошо проявил себя в чемпионате России. Иногда бывает, что шанс даeтся один раз.

    Выводы после сегодняшнего матча будут делать Карпин и его помощники — кто оправдал вызов в национальную команду, а кто нет. Многим футболистам стоит задуматься. Пока мы без отборочных матчей, нам нужно наигрывать и просматривать молодых футболистов, чтобы они в будущем могли играть», — сказал Бородюк.

    • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
    • Матч проходил в Душанбе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17858

      Cleaner 1 час назад

      Судя по той игре, что показала Карпинская СБРОДНАЯ, задумываться о чем то там НЕКОМУ...(((

      0
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      Рейтинг: +415

      rac531 1 час назад

      Госпожин Бороюк, неужели Вам не стыдно той чуши, которую наговорили?(
      О каком будущем Вы говорите?
      Слушайте умных людей)

      САЛИХОВА
      «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность.»

      0
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      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У этих многих, судя по-всему, нечем задуматься.

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