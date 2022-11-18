«Многим игрокам сборной России стоит задуматься». Бородюк – о 0:0 с Таджикистаном

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал ничью национальной команды с Таджикистаном (0:0).

«Очень хорошо, что наша сборная России имеет возможность играть! Такие матчи необходимы! На стадионе в Душанбе была прекрасная атмосфера. Да и в прошлый раз в Киргизии нас очень здорово встретили.

В отборочных матчах участие принимали бы те игроки, которые имеют международный опыт. В товарищеском матче с Таджикистаном был предоставлен шанс молодым футболистам и тем, кто хорошо проявил себя в чемпионате России. Иногда бывает, что шанс даeтся один раз.

Выводы после сегодняшнего матча будут делать Карпин и его помощники — кто оправдал вызов в национальную команду, а кто нет. Многим футболистам стоит задуматься. Пока мы без отборочных матчей, нам нужно наигрывать и просматривать молодых футболистов, чтобы они в будущем могли играть», — сказал Бородюк.

Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.

Матч проходил в Душанбе.

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