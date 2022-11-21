Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал результаты сборной России в ноябре.
«С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение.
Несколько дней на подготовку к каждому матчу... Экспериментальные составы – все и всe понимают.
Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем», – сказал Песьяков.
- 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
- 17 ноября сборная не смогла победить Таджикистан (0:0).
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Источник: «Чемпионат»