Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал результаты сборной России в ноябре.

«С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение.

Несколько дней на подготовку к каждому матчу... Экспериментальные составы – все и всe понимают.

Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем», – сказал Песьяков.

20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября сборная не смогла победить Таджикистан (0:0).

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