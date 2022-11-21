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    Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал результаты сборной России в ноябре.

    «С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение.

    Несколько дней на подготовку к каждому матчу... Экспериментальные составы – все и всe понимают.

    Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем», – сказал Песьяков.

    • 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная не смогла победить Таджикистан (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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