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    Карпин: «Это нормально, что у сборной России в матче с Таджикистаном многое не получалось в атаке»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интервью перед стартом товарищеского матча против Узбекистана.

    «Есть желание не реабилитироваться, а выиграть любую игру.

    В атаке с Таджикистаном (0:0) многое не получалось, не хватало взаимопонимания, взаимодействия, но это нормально», – сказал Карпин.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2861

      Play 1 минуту назад

      Валеру укусил Черчесов

      0
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      Рейтинг: +41

      F@nat1k 4 минуты назад

      епта я ща смотрю матч, хуже говна я не видел.

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