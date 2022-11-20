Карпин: «Это нормально, что у сборной России в матче с Таджикистаном многое не получалось в атаке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интервью перед стартом товарищеского матча против Узбекистана.
«Есть желание не реабилитироваться, а выиграть любую игру.
В атаке с Таджикистаном (0:0) многое не получалось, не хватало взаимопонимания, взаимодействия, но это нормально», – сказал Карпин.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Узбекистан – Россия.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»