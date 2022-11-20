Карпин: «Это нормально, что у сборной России в матче с Таджикистаном многое не получалось в атаке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интервью перед стартом товарищеского матча против Узбекистана.

«Есть желание не реабилитироваться, а выиграть любую игру.

В атаке с Таджикистаном (0:0) многое не получалось, не хватало взаимопонимания, взаимодействия, но это нормально», – сказал Карпин.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Узбекистан – Россия.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию