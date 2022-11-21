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    «Подвернул ногу 2-3 раза, кость вылезла из голеностопа». Песьяков – о травме

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как он получил травму в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).

    • У Песьякова повреждение связок голеностопа.
    • Он вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

    – Судя по тому, что вы идете без костылей, травма оказалась несерьезной.

    – Да, можно так сказать, что отскочил.

    – Как все было в том эпизоде?

    – Подвернул ногу 2-3 раза в одном эпизоде. В первом моменте подвернул ногу, потом кость немного вылезла из голеностопа и я еще раз наступил на ногу – неприятный момент.

    Жуткой боли не было, был хруст. Как палец хрустит, но чуть побольнее.

    – Было МРТ, каков результат?

    – Повреждена связка, но планируем попробовать сыграть 27 ноября на Кубок.

    – Ваше высказывание про поле в Душанбе – это ковер – стало резонансным. В России видели такие поля?

    – На самом деле, да. Видел, но только на школьных дворах, такие в Москве часто встречаются. Ощущения, как будто на пол положили поле.

    Ковер такой – его можно приподнять, он чуть ездит. Опасный такой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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