«Подвернул ногу 2-3 раза, кость вылезла из голеностопа». Песьяков – о травме

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как он получил травму в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).

У Песьякова повреждение связок голеностопа.

Он вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

– Судя по тому, что вы идете без костылей, травма оказалась несерьезной.

– Да, можно так сказать, что отскочил.

– Как все было в том эпизоде?

– Подвернул ногу 2-3 раза в одном эпизоде. В первом моменте подвернул ногу, потом кость немного вылезла из голеностопа и я еще раз наступил на ногу – неприятный момент.

Жуткой боли не было, был хруст. Как палец хрустит, но чуть побольнее.

– Было МРТ, каков результат?

– Повреждена связка, но планируем попробовать сыграть 27 ноября на Кубок.

– Ваше высказывание про поле в Душанбе – это ковер – стало резонансным. В России видели такие поля?

– На самом деле, да. Видел, но только на школьных дворах, такие в Москве часто встречаются. Ощущения, как будто на пол положили поле.

Ковер такой – его можно приподнять, он чуть ездит. Опасный такой.

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