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    Песьяков прокомментировал травму, полученную в матче Таджикистан – Россия

    Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков ответил на вопросы о своем повреждении.

    • Голкипер «Ростова» травмировался в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).
    • Он вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

    – Это ваш самый быстрый матч в карьере?

    – Да, зато на ноль. Живой, все хорошо. Да, у меня поврежден голеностоп.

    – Как вам газон?

    – Это не газон, а ковeр.

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    Источник: «Матч ТВ»

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