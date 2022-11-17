Песьяков прокомментировал травму, полученную в матче Таджикистан – Россия

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков ответил на вопросы о своем повреждении.
- Голкипер «Ростова» травмировался в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).
- Он вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.
– Это ваш самый быстрый матч в карьере?
– Да, зато на ноль. Живой, все хорошо. Да, у меня поврежден голеностоп.
– Как вам газон?
– Это не газон, а ковeр.
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Источник: «Матч ТВ»