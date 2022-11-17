Песьяков прокомментировал травму, полученную в матче Таджикистан – Россия

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков ответил на вопросы о своем повреждении.

Голкипер «Ростова» травмировался в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

Он вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

– Это ваш самый быстрый матч в карьере?

– Да, зато на ноль. Живой, все хорошо. Да, у меня поврежден голеностоп.

– Как вам газон?

– Это не газон, а ковeр.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию