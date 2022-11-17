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    Песьяков травмировался в матче с Таджикистаном, проведя на поле шесть минут

    Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков получил повреждение.

    Он вышел на замену в товарищеском матче с Таджикистаном сразу после перерыва, однако спустя шесть минут подвернул ногу.

    Голкипера пришлось заменить на Антона Шунина.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +301

      Ill Ich 7 минут назад

      Похоже на перелом лодыжки. Длинной паузы в чемпионате должно хватить, чтобы успеть полностью восстановиться.

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      Рейтинг: +127

      Стоп всем 51 минуту назад

      Ну все...пипец. Прощайте еврокубки, прочие чемпионаты Европы и мира.

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