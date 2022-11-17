Песьяков травмировался в матче с Таджикистаном, проведя на поле шесть минут

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков получил повреждение.

Он вышел на замену в товарищеском матче с Таджикистаном сразу после перерыва, однако спустя шесть минут подвернул ногу.

Голкипера пришлось заменить на Антона Шунина.

В перерыве Песьяков сменил в воротах российской сборной Александра Селихова.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Душанбе.

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