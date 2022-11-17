Песьяков травмировался в матче с Таджикистаном, проведя на поле шесть минут

Похоже на перелом лодыжки. Длинной паузы в чемпионате должно хватить, чтобы успеть полностью восстановиться.
Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков получил повреждение.
Он вышел на замену в товарищеском матче с Таджикистаном сразу после перерыва, однако спустя шесть минут подвернул ногу.
Голкипера пришлось заменить на Антона Шунина.
- В перерыве Песьяков сменил в воротах российской сборной Александра Селихова.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Душанбе.
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