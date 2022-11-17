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Таджикистан - Россия
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Судьи
Главный судья:
Ильгиз Танташев
Материалы
19:52
Товарищеский матч. Сборная России не смогла победить Таджикистан – 0:0
28
19:15
Песьяков травмировался в матче с Таджикистаном, проведя на поле шесть минут
18:53
Сборная России в 1-м тайме не смогла забить 108-й сборной мира
20
18:46
Видео
После начала матча Таджикистан – Россия на входе на трибуны образовалась давка
18:34
Следите за матчем России и Таджикистана в текстовой трансляции «Бомбардира»
18:11
Пиняев – самый молодой дебютант в истории сборной России. Он побил рекорд Акинфеева
1
17:35
Сборная России сыграет с Таджикистаном. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн
17:30
Глебов – 8-й капитан сборной России при Карпине в 9 матчах
16:49
Селихов, Пиняев и Садулаев – в старте сборной России на матч с Таджикистаном
16:26
Видео
На стадионе в Душанбе, где сыграют Таджикистан и Россия, пропал свет
5
Таджикистан - Россия
17.11.2022, Четверг, 18:00 мск
Душанбе, стадион
Центральный
Трансляция:
Матч ТВ
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
-
Россия
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+167
Yellow 91
23 минуты назад
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Мёртвые
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Рейтинг:
+82
Литейный 4 (returned)
9 часов назад
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И кому интересно смотреть это убожество? Гыгыгы
0
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Рейтинг:
+41
F@nat1k
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Литейный 4 (returned)
1 час назад
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твоей мамке
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+730
3meeeD
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F@nat1k
1 час назад
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Гыгыгы
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