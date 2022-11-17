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Судьи
Главный судья:
Ильгиз Танташев
Материалы

Таджикистан - Россия

17.11.2022, Четверг, 18:00 мск Душанбе, стадион Центральный Трансляция: Матч ТВ Товарищеские матчи. Сборные Таджикистан - Россия
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Матч-центр
17:00
Ирак
Коста-Рика
0
0
19:00
Иордания
Испания
0
1
Идет второй тайм
19:00
Марокко
Грузия
2
0
Перерыв
19:30
Румыния
Словения
0
2
Идет первый тайм
20:00
Черногория
Словакия
0
0
Идет первый тайм
20:00
Северная Македония
Финляндия
0
0
Идет первый тайм
20:00
Мальта
Греция
0
0
Идет первый тайм
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