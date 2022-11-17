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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан - Россия
Таджикистан - Россия: обзор матча 17 ноября 2022
Таджикистан
17.11.2022, четверг, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Россия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Таджикистан - Россия
Замена
А. Кароматуллозода
️️️️
Ш. Мабатшоев
90'
+4
Замена
М. Каримов
️️️️
П. Умарбаев
90'
+4
83'
Замена
Д. Фомин
️️️️
С. Пиняев
79'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Л. Садулаев
Замена
Ш. Самиев
️️️️
М. Джалилов
77'
72'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Замена
А. Джалилов
️️️️
М. Рахимов
57'
53'
Замена
А. Шунин
️️️️
С. Песьяков
46'
Замена
С. Песьяков
️️️️
А. Селихов
46'
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
А. Захарян
️️️️
Ф. Чалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
19
Ахтам Назаров
ЛЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
15
Шервони Мабатшоев
ЛВ
8
Амирбек Джурабоев
ОП
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
21
Манучехр Джалилов
ЦП
11
Мухаммаджон Рахимов
ПВ
7
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Главный тренер
Петар Шегрт
Россия
12
Александр Селихов
ВР
4
Артем Макарчук
ЛЗ
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
18
Даниил Уткин
ЦП
17
Лечи Садулаев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Таджикистан
16
Шохрух Киргизбоев
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
4
Сиевуш Асроров
ЦЗ
20
Алиджон Кароматуллозода
ЦЗ
25
Хуршед Абдуллоев
ЛВ
13
Хусрав Тоиров
ЛВ
21
Далер Имомназаров
ЛВ
21
Муродали Акназаров
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
8
Комрон Турсунов
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
22
Шахром Самиев
ЦФ
9
Рустам Соиров
ЦФ
24
Салам Ашурмамадов
ЦФ
Россия
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Шунин
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Илья Агапов
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
19
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
8
Арсен Захарян
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
31
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ятимов
19
Назаров
6
Ханонов
2
Джурабоев
5
Сафаров
8
Джурабоев
17
Панджшанбе
21
Джалилов
15
Мабатшоев
11
Рахимов
7
Умарбаев
4-1-2-2-1
12
Селихов
26
Хлусевич
2
Солдатенков
5
Осипенко
4
Макарчук
10
Глебов
18
Уткин
17
Садулаев
21
Миранчук
11
Пиняев
21
Чалов
11
Рахимов
10
Джалилов
10
Джалилов
11
Рахимов
7
Умарбаев
12
Каримов
12
Каримов
7
Умарбаев
15
Мабатшоев
20
Кароматуллозода
20
Кароматуллозода
15
Мабатшоев
21
Джалилов
22
Самиев
22
Самиев
21
Джалилов
12
Селихов
30
Песьяков
30
Песьяков
12
Селихов
Песьяков
1
Шунин
1
Шунин
Песьяков
11
Пиняев
74
Фомин
74
Фомин
11
Пиняев
21
Чалов
8
Захарян
8
Захарян
21
Чалов
17
Садулаев
10
Мостовой
10
Мостовой
17
Садулаев
21
Миранчук
31
Писарский
31
Писарский
21
Миранчук
Остались в запасе
Таджикистан
Россия
16
Шохрух Киргизбоев
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
4
Сиевуш Асроров
ЦЗ
21
Муродали Акназаров
ОП
25
Хуршед Абдуллоев
ЛВ
13
Хусрав Тоиров
ЛВ
21
Далер Имомназаров
ЛВ
8
Комрон Турсунов
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
9
Рустам Соиров
ЦФ
24
Салам Ашурмамадов
ЦФ
Главный тренер
Петар Шегрт
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Илья Агапов
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
19
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Николай Комличенко
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Шохрух Киргизбоев
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
4
Сиевуш Асроров
ЦЗ
21
Муродали Акназаров
ОП
25
Хуршед Абдуллоев
ЛВ
13
Хусрав Тоиров
ЛВ
21
Далер Имомназаров
ЛВ
8
Комрон Турсунов
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
9
Рустам Соиров
ЦФ
24
Салам Ашурмамадов
ЦФ
Остались в запасе
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Илья Агапов
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
19
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Николай Комличенко
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Петар Шегрт
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Таджикистан - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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