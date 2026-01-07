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Александр Ломовицкий
Трансферы
€ 300 тыс
Александр Ломовицкий - трансферы
27 января 1998 (28), Москва
#9 | Нападающий
182 см | 71 кг
Россия
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Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Рубин
Без клуба
Свободный агент
27.01.25 / 30.06.25
Рубин
Факел
Аренда
14.07.22 / 31.12.22
Рубин
Химки
Аренда
01.01.22 / 01.07.26
Спартак
Рубин
1,50 млн €
01.10.20 / 30.06.21
Спартак
Арсенал
Аренда
12.08.20 / 30.09.20
Спартак
Химки
Аренда
26.07.19 / 31.07.20
Спартак
Арсенал
Аренда
01.07.18 / 01.01.22
Спартак-2
Спартак
?
01.01.17 / 01.07.18
Спартак-2
Спартак-2
?
01.07.15 / 01.01.17
Академия Спартак
Спартак-2
?
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