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    Агент: «К Ломовицкому и Зуеву был интерес из Турции»

    Валериюс Мижигурскис, агент игроков «Химок» Александра Ломовицкого и Александра Зуева, рассказал, что его клиенты могли оказаться в турецких клубах.

    – В «Химках» играют сразу три ваших клиента – Зуев, Ломовицкий и Чeрный. Почему так?

    – В «Химках» хороший тренер [Сергей Юран]. Рассчитываю, что при нем они сделают качественный скачок. Поэтому они и оказались в «Химках».

    – У Ломовицкого и Зуева были другие варианты продолжения карьеры?

    – Интерес был.

    – Россия или зарубеж?

    – Сейчас зарубеж – это только одна страна. Из Турции был интерес, но не было конкретики. Что касается интереса из России, то сейчас это уже не имеет значения.

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    Источник: Sport24

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