Агент: «К Ломовицкому и Зуеву был интерес из Турции»

Валериюс Мижигурскис, агент игроков «Химок» Александра Ломовицкого и Александра Зуева, рассказал, что его клиенты могли оказаться в турецких клубах.

– В «Химках» играют сразу три ваших клиента – Зуев, Ломовицкий и Чeрный. Почему так?

– В «Химках» хороший тренер [Сергей Юран]. Рассчитываю, что при нем они сделают качественный скачок. Поэтому они и оказались в «Химках».

– У Ломовицкого и Зуева были другие варианты продолжения карьеры?

– Интерес был.

– Россия или зарубеж?

– Сейчас зарубеж – это только одна страна. Из Турции был интерес, но не было конкретики. Что касается интереса из России, то сейчас это уже не имеет значения.