«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере

Семь от Зенита - история однако )
Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, что не сдержал слез, когда в прошлом году команда вылетела в Первую лигу.
– Самым скандальным моментом решающего матча с «Уфой» стало селфи Виталия Лисаковича после гола. Как к этому отнеслись в раздевалке?
– Я разговаривал с Лисом и знаю его позицию. Все были напряжены – шел важнейший и решающий матч. Он просто хотел, чтобы ребята раскрепостились.
В том матче был какой-то сумасшедший сценарий: штанга после пенальти, два пропущенных мяча, фанаты выбежали на поле. Про селфи уже тогда никто не думал. После игры было просто опустошение.
– Ты после финального свистка упал на газон.
– Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить «Рубин» в РПЛ.
– Это самый тяжелый момент в карьере?
– Наверное, да. Нечто похожее испытал, когда со «Спартаком» пропустили семь мячей от «Зенита»...
- «Рубин» не был в Первой лиге с 2002 года.
- В 2008 и 2009 годах команда становилась чемпионом России.
- Сейчас казанцы идут в Первой лиге на 3-м месте.
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