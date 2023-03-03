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  • «Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере

«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере

3 марта 2023, 21:57
2

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, что не сдержал слез, когда в прошлом году команда вылетела в Первую лигу.

– Самым скандальным моментом решающего матча с «Уфой» стало селфи Виталия Лисаковича после гола. Как к этому отнеслись в раздевалке?

– Я разговаривал с Лисом и знаю его позицию. Все были напряжены – шел важнейший и решающий матч. Он просто хотел, чтобы ребята раскрепостились.

В том матче был какой-то сумасшедший сценарий: штанга после пенальти, два пропущенных мяча, фанаты выбежали на поле. Про селфи уже тогда никто не думал. После игры было просто опустошение.

– Ты после финального свистка упал на газон.

– Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить «Рубин» в РПЛ.

– Это самый тяжелый момент в карьере?

– Наверное, да. Нечто похожее испытал, когда со «Спартаком» пропустили семь мячей от «Зенита»...

  • «Рубин» не был в Первой лиге с 2002 года.
  • В 2008 и 2009 годах команда становилась чемпионом России.
  • Сейчас казанцы идут в Первой лиге на 3-м месте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Ломовицкий Александр
Комментарии (2)
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BRAZILES
1677913451
самый тяжелый еще несигран молодой еще
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НедраЧили
1678712763
Семь от Зенита - история однако )
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