Помазун, Шатов, Подберезкин – в основе «Урала» на матч с «Рубином»; Зуев, Ломовицкий, Кучаев выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Подберeзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Онугха, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

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