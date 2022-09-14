«Рубину» грозит снятие очков

«Рубин» должен деньги агенту полузащитника Александра Ломовицкого Дмитрию Агееву. Если казанцы не погасят задолженность, с них могут снять очки.

«Прошла уже неделя, а «Рубин» до сих пор не вышел со мной на связь. 29 сентября — крайний срок, а они все ждут.

Если казанский клуб не исполнит решение судебной палаты, то последуют дополнительные санкции. Я буду писать новое заявление о неисполнении решения палаты. В этом случае «Рубин» обязан будет выплатить дополнительный штраф. Если они будут сидеть и дальше, то тогда с клуба могут снять очки.

Надо спрашивать сам «Рубин», почему они задерживают платеж. Если клуб не отвечает, значит, им нечего сказать. Ну и правильно. Пусть сидят до 29 сентября, потом к ним прилетит», – сказал Агеев.