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    Агент Ломовицкого рассказал о долгах «Рубина» за переход игрока

    Дмитрий Агеев, агент полузащитника Александра Ломовицкого, отреагировал на решение РФС запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов.

    «Я занимался переходом Ломовицкого в «Рубин», и клуб должен мне по договору выплатить определенную сумму.

    На данном этапе я бы не сказал, что это большие деньги. В задолженность входят только агентские выплаты. Денег по трансферу игрока там нет.

    Сколько? Если скажу, то нарушу конфиденциальность нашего договора с казанским клубом.

    РФС мной были предоставлены документы, которые были тщательно изучены. Там была указана явная задолженность. Все в рамках закона.

    Платеж мне должны были выплатить еще весной. Прошло уже четыре месяца, а выплаты нет, поэтому я и обратился в Палату решения споров РФС.

    На данный момент никто из «Рубина» со мной не связался. Мне удалось только увидеть представителя казанского клуба на заседании палаты. Именно поэтому и установили срок погашения задолженности – 21 день.

    Надеюсь, все решится, и все будет хорошо. Если «Рубин» не выплатит эту сумму, значит, будут вводиться новые санкции. Все в рамках закона. С этим ничего не поделаешь», – сказал агент.

    • Зимой Ломовицкий перешел в «Рубин» из «Спартака» за 1,5 миллиона евро.
    • После вылета казанцев из РПЛ хавбек ушел в аренду в «Химки».

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    Источник: Sport24

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