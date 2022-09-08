Агент Ломовицкого рассказал о долгах «Рубина» за переход игрока

Дмитрий Агеев, агент полузащитника Александра Ломовицкого, отреагировал на решение РФС запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов.

«Я занимался переходом Ломовицкого в «Рубин», и клуб должен мне по договору выплатить определенную сумму.

На данном этапе я бы не сказал, что это большие деньги. В задолженность входят только агентские выплаты. Денег по трансферу игрока там нет.

Сколько? Если скажу, то нарушу конфиденциальность нашего договора с казанским клубом.

РФС мной были предоставлены документы, которые были тщательно изучены. Там была указана явная задолженность. Все в рамках закона.

Платеж мне должны были выплатить еще весной. Прошло уже четыре месяца, а выплаты нет, поэтому я и обратился в Палату решения споров РФС.

На данный момент никто из «Рубина» со мной не связался. Мне удалось только увидеть представителя казанского клуба на заседании палаты. Именно поэтому и установили срок погашения задолженности – 21 день.

Надеюсь, все решится, и все будет хорошо. Если «Рубин» не выплатит эту сумму, значит, будут вводиться новые санкции. Все в рамках закона. С этим ничего не поделаешь», – сказал агент.