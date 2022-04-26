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Ломовицкий: «В «Рубине» нет никакого негатива. Мы должны набирать максимум очков в оставшихся играх»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий ответил на вопросы о настроении в команде, дебютном голе и борьбе за сохранение места в РПЛ.

– Какое сейчас настроение в команде?

– Конечно, настроение стало лучше, когда взяли три очка с «Арсеналом». Любая победа окрыляет, тем более сейчас.

У всех только позитивные эмоции. Надеюсь, этот момент станет для «Рубина» переломным.

– Вы забили свой первый гол за «Рубин». Похоже, смена позиции по ходу сезона пошла на пользу?

– Да, это важный гол и для меня, и для команды. Все поздравили, конечно.

Я пришел в «Рубин» только зимой и начинал на позиции левого защитника. Но большую часть игрового времени в карьере провел в атаке – конечно, мне там комфортнее.

Но я готов сыграть на любой позиции. Не важно, нравится или нет, хочу или не хочу – главное, что это нужно команде, а я полезен на поле.

– Давит ли на «Рубин» близость к опасной зоне?

– Понятно, все смотрят таблицу. Но наша задача сейчас – настроиться позитивно и выкладываться в каждой игре.

Мы должны набирать максимум очков в оставшихся играх. В команде никакого негатива нет – это точно.

  • «Рубин» набрал 29 очков в 26 турах РПЛ и занимает 11-е место в таблице лиги.
  • Казанцам осталось сыграть с «Сочи», «Локомотивом», «Уралом» и «Уфой».

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Источник: Sport24

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Сегодня, 16:20
Комментарии1
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    Рейтинг: +62596

    portero 42 секунды назад

    Рубин Бердыева сделал бы это легко, очень дисциплинированная команда была...

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