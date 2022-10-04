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    Агент Ломовицкого: «Рубин» так ничего мне и не выплатил. Им грозит снятие очков»

    Дмитрий Агеев, агент полузащитника Александра Ломовицкого, рассказал о долгах клуба перед футболистом.

    «Рубин» так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня.

    Пока не было решения палаты по моему вопросу, но я сейчас буду подавать новое заявление. Исходя из практики, «Рубин» после моего повторного обращения будет ожидать штраф. Все остальное будет на рассмотрение палаты.

    Не хочу забегать раньше времени, но если ситуации будет продолжаться и дальше, то по регламенту казанскому клубу грозит снятие очков за неисполнение решения палаты. Ни я, ни палата, ни «Рубин» не хотят таких последствий. Лучше решить этот вопрос, чем злостно не выплачивать долг», — сказал Агеев.

    • Зимой Ломовицкий перешел в «Рубин» из «Спартака» за 1,5 миллиона евро.
    • После вылета казанцев из РПЛ хавбек ушел в аренду в «Химки».

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    Источник: Sport24

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    04.10.2022 22:34
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