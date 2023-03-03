Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Нормально так подрались!». Ломовицкий вспомнил о конфликте с экс-спартаковцем Фернандо

    Воспитанник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о драке с бывшим одноклубником Фернандо.

    – Помнишь первые ощущения после того, как оказался в главной команде «Спартака»?

    – Очень волновался! Иногда меня привлекали к тренировкам основы для количества, когда не хватало людей, но это не совсем то.

    Вот когда официально перевели, то первое время меня прилично трясло. Видишь на тренировке звезд и понимаешь: да это просто мечта!

    Но меня очень хорошо приняли. Поддерживали Ребров, Комбаров, Глушаков, Ещенко, Самедов – все они ко мне отлично относились.

    – С кем-то поддерживаешь связь?

    – С Фернандо голосовыми перекидываемся. Он матом шпарит будь здоров!

    Еще с Жиго переписывались, но редко. Из иностранцев больше всего общаюсь с Фернандо.

    Вообще, мы же с ним на одной из первых тренировок серьезно зарубились.

    – Рассказывай.

    – На тренировке он ударил меня сзади по ногам без мяча. А я не люблю такие моменты. Поэтому начал в ответ ловить его – ждал, когда Фернандо примет мяч, и тоже прилично его осадил...

    Нормально так подрались! Но потом разошлись, остыли и в итоге начали хорошо общаться.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    «Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере 2
    Ломовицкий рассказал о давлении в «Спартаке» 5
    «Торпедо» ведет переговоры о переходе экс-игрока «Спартака» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11