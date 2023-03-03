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  • «Нормально так подрались!». Ломовицкий вспомнил о конфликте с экс-спартаковцем Фернандо

«Нормально так подрались!». Ломовицкий вспомнил о конфликте с экс-спартаковцем Фернандо

3 марта 2023, 00:47
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Воспитанник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о драке с бывшим одноклубником Фернандо.

– Помнишь первые ощущения после того, как оказался в главной команде «Спартака»?

– Очень волновался! Иногда меня привлекали к тренировкам основы для количества, когда не хватало людей, но это не совсем то.

Вот когда официально перевели, то первое время меня прилично трясло. Видишь на тренировке звезд и понимаешь: да это просто мечта!

Но меня очень хорошо приняли. Поддерживали Ребров, Комбаров, Глушаков, Ещенко, Самедов – все они ко мне отлично относились.

– С кем-то поддерживаешь связь?

– С Фернандо голосовыми перекидываемся. Он матом шпарит будь здоров!

Еще с Жиго переписывались, но редко. Из иностранцев больше всего общаюсь с Фернандо.

Вообще, мы же с ним на одной из первых тренировок серьезно зарубились.

– Рассказывай.

– На тренировке он ударил меня сзади по ногам без мяча. А я не люблю такие моменты. Поэтому начал в ответ ловить его – ждал, когда Фернандо примет мяч, и тоже прилично его осадил...

Нормально так подрались! Но потом разошлись, остыли и в итоге начали хорошо общаться.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ломовицкий Александр
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