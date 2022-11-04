Агент Ломовицкого: «Если после моего четвертого обращения «Рубин» не погасит долг, то с клуба снимут очки»

Дмитрий Агеев, представитель полузащитника «Химок» Александра Ломовицкого, заявил, что с «Рубина» могут снять очки за задолженность перед игроком.

«На официальном сайте РФС уже есть информация о том, что на «Рубин» наложили штраф за неисполнение решения палаты. До сих пор после принятия этого решения мне ничего не выплатили.

Если все это будет продолжаться, то в случае моего четвертого обращения в палату РФС и неисполнения решения «Рубином», то у клуба снимут очки. Этот процесс может занять до полугода.

Почему мне не выплатят эту сумму? Я не нахожусь внутри клуба и не знаю, почему так происходит. Не понимаю, почему так делается. Со мной никто так и не вышел на контакт и никак не урегулировал вопрос. Пока имеем то, что имеем», — сказал Агеев.