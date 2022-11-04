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    Агент Ломовицкого: «Если после моего четвертого обращения «Рубин» не погасит долг, то с клуба снимут очки»

    Дмитрий Агеев, представитель полузащитника «Химок» Александра Ломовицкого, заявил, что с «Рубина» могут снять очки за задолженность перед игроком.

    «На официальном сайте РФС уже есть информация о том, что на «Рубин» наложили штраф за неисполнение решения палаты. До сих пор после принятия этого решения мне ничего не выплатили.

    Если все это будет продолжаться, то в случае моего четвертого обращения в палату РФС и неисполнения решения «Рубином», то у клуба снимут очки. Этот процесс может занять до полугода.

    Почему мне не выплатят эту сумму? Я не нахожусь внутри клуба и не знаю, почему так происходит. Не понимаю, почему так делается. Со мной никто так и не вышел на контакт и никак не урегулировал вопрос. Пока имеем то, что имеем», — сказал Агеев.

    • Зимой Ломовицкий перешел в «Рубин» из «Спартака» за 1,5 миллиона евро.
    • После вылета казанцев из РПЛ хавбек ушел в аренду в «Химки».

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    Источник: Sport24

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